TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Kraftakte und Hausverstand", von Alois Vahrner

Ausgabe vom Montag, 28. August 2023

Innsbruck (OTS) - Lohnrunde, Teuerungswelle, Wohlstand, Arbeitskräftemangel, Zukunftschancen: Ohne nationalen Kraftakt und Schulterschluss von Politik und Sozialpartnern droht dem langjährigen Erfolgsmodell Österreich ein Abstieg.

Nach dem 2. Weltkrieg schaffte das kleine Österreich, das über kaum Bodenschätze und andere Ressourcen verfügt, ein echtes Wirtschaftswunder. Durch eine fleißige Bevölkerung, die nach der Zerstörung des Krieges hart am Aufstieg arbeitete, und auch durch viele gute, gemeinsam getragene Entscheidungen der politischen Kräfte und der Sozialpartner. Zu Recht wurde in den letzten Jahrzehnten der Aufstieg zu einem der wohlhabendsten, lebenswertesten und sichersten Länder der Welt immer wieder betont.

Das alles gilt in Österreich auch heute noch. Es ist eine gute Basis, aber nichts ist gerade in so bewegten Zeiten deswegen schon sicher für die Zukunft. Nicht der Wohlstand, und auch nicht Frieden, Freiheit und Demokratie, wie ein Blick auf viele globale Konflikt­herde, aber auch schon in die nur wenige hundert Kilometer entfernte Ukraine zeigt.

Österreich geht es gut, es ist aber gewiss nicht eine Insel der Seligen, wie Papst Paul VI. einmal gemeint hatte. Die Herausforderungen heute sind vielfach andere als beim Wiederaufbau. Damals gab es bei den meisten die berechtigte Hoffnung, dass es der nächsten Generation besser gehen würde. Heute plagen viele soziale Abstiegsängste. Globaler Wettbewerb, digitale Revolution und Alterung der Gesellschaft sind enorme Herausforderungen. Um Österreich in der Erfolgsspur zu halten, wird es statt Streit und Populismus erneut einen nationalen Kraftakt brauchen. Wohlstand wächst nicht auf Bäumen und Geld beim Staat ist nicht unendlich, auch wenn dieser Glaube durch die riesige Milliardenpakete bei Corona und der Teuerung bei vielen da zu sein scheint – und das von Teilen der Politik noch befeuert wird.

Auch wenn laut dem früheren Wiener Bürgermeister Michael Häupl vor Wahlen oft die „Zeit fokussierter Unintelligenz“ ist, braucht es gerade jetzt das Gegenteil. Eine Koalition, die statt zu streiten und sich zu blockieren endlich arbeitet oder sonst besser zurücktritt. Statt verzichtbarer Debatten über „Normalität“ bräuchten wir wieder mehr Hausverstand, Augenmaß und Mut bei Politik und Sozialpartnern. Jetzt beim bereits massiven und bald noch bald höheren Arbeitskräftemangel nach der 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich zu rufen, wäre wirtschaftlicher und (etwa bei Pflege, Gesundheit und Öffis) auch sozialer Harakiri. Um Österreichs Wohlstand und Sozialsystem zu retten, müssen ganz im Gegenteil sogar mehr Kräfte mobilisiert werden.

Die SchweizerInnen haben vor Jahren in einer Volksabstimmung mit Zwei-Drittel-Mehrheit sogar einen längeren Urlaub abgelehnt. Auch in Österreich weiß das Gros der Bevölkerung sehr wohl, was machbar ist. Auch wenn die Politik ihr das leider nicht immer zuzutrauen scheint.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com