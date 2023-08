Olischar ad Heumarkt: Verbale Rundumschläge zeigen völlige Hilflosigkeit der Wiener SPÖ

Unwürdige Posse setzt sich fort – Wo bleiben die tragfähigen Lösungen zum Erhalt des Weltkulturerbes?

Wien (OTS) - „Die verbalen Rundumschläge des Landtagspräsidenten Ernst Woller zeigen die massive Hilflosigkeit, die sich mittlerweile bei der Wiener SPÖ breitgemacht hat. Eine weitere Episode in Zusammenhang mit dieser unwürdigen Posse rund um das Weltkulturerbe“, so die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“.

So werden seitens Woller vor allem UNESCO UND ICOMOS unsachlich angegriffen, mit Vorwürfen eingedeckt und letztendlich die Verantwortung für das eigene Scheitern auf andere abgewälzt. Von Anfang an sei klar gewesen, was bei diesem Projekt möglich sei und was nicht.



„Anstatt lediglich zu polemisieren, sollte sich Woller lieber mit seinen Genossen zusammensetzen und endlich an tragfähigen Lösungen arbeiten, um die seit Tag 1 geltenden Spielregeln, die für den Erhalt des Weltkulturerbes notwendig sind, einzuhalten. Derartige Verhaltensweisen, wie von Woller praktiziert, bewirken wohl eher das Gegenteil“, so Olischar abschließend. ​

