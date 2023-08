Erfolgspfad fortgesetzt: 48.000 verkaufte VOR KlimaTickets

Im ersten Halbjahr 2023 dank Kombination aus optimiertem Angebot und günstigen Tarifen 16 Prozent mehr VOR KlimaTickets im Umlauf

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Diese Halbjahresbilanz lässt sich sehen: Mit Ende Juni 2023 sind rund 48.000 VOR KlimaTickets im Umlauf. Das entspricht einer Steigerung um 16 Prozent seit dem Jahreswechsel. VOR KlimaTickets ermöglichen ihren Inhaber:innen Zugang zu einem laufend verbesserten öffentlichen Verkehr. Die Tickets werden im klassischen öffentlichen Verkehr im VOR sowie zunehmend auch bei bedarfsgesteuerten Verkehren in der Ostregion zuschlagsfrei akzeptiert. Zusätzlich zu den VOR KlimaTickets sind in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rund 141.000 KlimaTickets Österreich und über 14.000 klassische VOR-Jahreskarten im Umlauf.

Im Oktober 2021 wurden parallel mit dem KlimaTicket Österreich die auf die regionalen Bedürfnisse der Menschen zugeschnittenen VOR KlimaTickets „Region“ für Niederösterreich und das Burgenland sowie „MetropolRegion“ für Wien, Niederösterreich und das Burgenland umgesetzt. Die bereits 2012 eingeführte € 365-Jahreskarte für Wien gilt als erfolgreicher „Vorgänger“ dieser KlimaTickets. Speziell auf die Bedürfnisse vieler Pendler:innen im Burgenland zugeschnitten ist das Angebot einer Kombination aus VOR KlimaTicket Region und KlimaTicket Steiermark, das für Pendler:innen mit Hauptwohnsitz im Burgenland pro Jahr mit € 223 gefördert wird.

Finanzstadtrat Peter Hanke (Wien): 365 Euro Jahreskarte in Wien als erfolgreicher Vorreiter

„In Wien haben wir mit der 365 Euro Jahreskarte bereits im Jahr 2012 ein Öffi-Ticket eingeführt, das heute international wie national als Vorreiter – insbesondere auch für das erfolgreiche KlimaTicket – gilt. Der Erfolg der VOR KlimaTickets und der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs in der Ostregion zeigen, dass wir im Sinne von Menschen, Klima und Umwelt auf einem guten Weg sind“.

LH-Stellvertreter Udo Landbauer (Niederösterreich): Angebot muss den Bedürfnissen der Menschen entsprechen

„Neben günstigen Tickets braucht es vor allem ein auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnittenes Angebot an Bussen, Bahnen und bedarfsgesteuerten Formen des öffentlichen Verkehrs. Daher bauen wir in Niederösterreich derzeit Angebote aus, welche die „erste“ bzw. „letzte Meile“ überbrücken. Die Menschen wollen einfach, verlässlich und günstig von A nach B kommen. Das ist der Auftrag an einen erfolgreichen öffentlichen Verkehr“.

Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (Burgenland): Regionale Lösungen als Erfolgsfaktor

„Die positive Entwicklung bei den VOR KlimaTickets zeigt, wie wichtig unser Einsatz für eine regionale Lösung war, die maßgeschneidert für die vielen burgenländischen Pendlerinnen und Pendler ist. Ein nachhaltiger Erfolg wird das Ticket aber nur, wenn auch das Angebot stimmt. Deshalb läuten wir im Burgenland ab September ein neues Zeitalter im öffentlichen Verkehr ein. Ergänzend zum bestehenden Liniensystem von Bahn und Bus knüpfen wir mit neuen Buslinien und dem Burgenländische Anrufsammeltaxi ein engmaschiges Netz und sorgen landesweit für eine flächendeckende Versorgung mit Öffis. In Kombination mit den überall gültigen VOR KlimaTickets wird es damit deutlich attraktiver, aufs Auto zu verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.“

Öffentlicher Verkehr in der Ostregion als Katalysator der Mobilitätswende

Im VOR sind aktuell rund 60% der heimischen Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel unterwegs, hier werden maßgebliche Weichenstellungen in Richtung Mobilitätswende gestellt. Auf 920 Linien erbringen rund 30 Bus- und Eisenbahnverkehrsunternehmen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland insgesamt mehr als 250 Mio. km an hochwertiger Verkehrsleistungen pro Jahr. Der anhaltende Erfolg des öffentlichen Verkehrs in der Ostregion ist nicht nur Katalysator der Mobilitätswende und hin zu weniger Energieverbrauch und CO2-Ausstoß, sondern ermöglicht den Menschen gerade in Zeiten gestiegener Preise eine weiterhin leistbare und sichere Mobilität.

Öffentlicher Verkehr wichtiger Teil der Daseinsfürsorge

„Der öffentliche Verkehr ist eine Schlüsselbranche zur Umsetzung von Mobilitäts- und Klimawende. Als Teil der Daseinsfürsorge deckt er die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen im Land ab und achtet auf die Verpflichtungen gegenüber künftigen Generationen. Inhaber:innen von

VOR-KlimaTickets sind in öffentlichen Verkehrsmitteln günstig, sicher sowie umwelt- und klimafreundlich unterwegs“, so VOR Geschäftsführerin

Karin Zipperer.

„Aktuell engagieren wir uns intensiv mit unseren Eigentümern Wien, Niederösterreich und Burgenland, um das Angebot für unsere Fahrgäste abzurunden: Zusätzlich zu den liniengebundenen Verkehren mit Bus, Bahn oder Bim werden jene Angebote ausgebaut, die flexibel auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen reagieren können – wie Anrufsammeltaxis, die nur fahren, wenn sie gebraucht bzw. bestellt werden“, so VOR Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Derartige bedarfsgesteuerte Verkehre sind derzeit beispielsweise in Niederösterreich unter dem Namen „VOR Flex“, im Burgenland als „BAST“ und in Wien als „Hüpfer“ unterwegs. Sie sind für die VOR-Kund:innen eine gute Ergänzung zu Bus, Bahn und Bim und runden das Gesamtangebot im öffentlichem Verkehr ab.

