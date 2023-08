Gaál: Wienweite Nachbarschaftswochen laden zum Kennenlernen neuer Grätzl ein

„Weil uns viel verbindet!“: Unter diesem Motto begrüßen die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung neue Bewohner*innen und laden zum Feiern der guten Nachbarschaft ein.

Wien (OTS) - Die Nachbarschaftswochen der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung haben Tradition: Alljährlich wird in „neuen und alten“ Nachbarschaften Wiens das Miteinander gefeiert. Im Herbst wird im Nordbahnviertel im 2., in Neu Leopoldau im 21. und in Atzgersdorf im 23. Bezirk die Nachbarschaft zelebriert. Im Oktober steht das Miteinander in der Berresgasse im 22. und in der Garage Grande im 16. Bezirk im Mittelpunkt.

Auf gute Nachbarschaft!



Gute Nachbarschaft ist ein Ort, an dem wir uns zu Hause fühlen und füreinander einstehen. Auf gute Nachbarinnen und Nachbarn können wir uns verlassen. Ein Gespräch vor der Haustüre, ein offenes Ohr, eine helfende Hand – Nachbarschaften schaffen Zugehörigkeit, verbinden und eine gute Nachbarschaft wird auch gemeinsam aktiv!

„In Wiens Stadtentwicklungsgebieten schaffen wir leistbaren Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener. Neue Angebote und zusätzliche Infrastruktur bringen mehr Lebensqualität für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner im Grätzl – und für alle, die in angrenzenden Vierteln wohnen. Die Stadtteilmanagements der GB* bieten ein vielfältiges Angebot und informieren die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner über Neuigkeiten. So entsteht eine starke Nachbarschaft, in der alle ihr Grätzl mitgestalten können“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Alle Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen durch die Gebiete, Austausch mit Expert*innen und der Nachbarschaft, Info-Angeboten und Aktionen zum Mitmachen.

Nachbarschaftswoche Nordbahnviertel | 3. bis 8. September 2023

GB*Stadtteilmanagement, Nordbahnstraße 14, 1020 Wien



Auf dem Areal des ehemaligen Nordbahnhofs im 2. Bezirk entsteht mit dem Nordbahnviertel ein neuer Stadtteil. Die Nachbarschaftswoche bietet Gelegenheit, das neue Stadtquartier zu entdecken! Zum Auftakt informiert die GB* beim „Tag des Wiener Wohnbaus“ zu Entwicklungen im Gebiet und zum Garteln in der Stadt. Weiters auf dem Wochen-Programm: Eine Führung durch die Stadtwildnis, Kinovergnügen unter freiem Himmel, ein „Kaffee in allen Sprachen“ und ein großes Nachbarschaftsfest.

Treffpunkte und Programmdetails: www.gbstern.at/nachbarschaftswoche-nordbahnviertel

Nachbarschaftswoche Neu Leopoldau | 11. bis 15. September 2023

GB*Stadtteilmanagement, Menzelstraße 8, Stiege 2 (Lokal ggü. Trafohaus), 1210 Wien



Auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerks Leopoldau wurde auf 13,5 ha ein neuer Stadtteil zum Wohnen, Arbeiten und Leben errichtet. Das GB*Stadtteilmanagement unterstützt die Bewohner*innen beim Ankommen und beim Aufbau nachbarschaftlicher Netzwerke und Initiativen. Diese stellen sich bei einem „Tag der offenen Tür“ und bei einem großen Nachbarschaftsfest vor. Sportlich geht’s im neuen Gaswerkspark zu und bei einer Führung durch den Stadtteil gibt’s Historisches und Zukünftiges zum Quartier zu hören, sehen, erkunden.

Treffpunkte und Programmdetails: www.gbstern.at/nachbarschaftswoche-neuleopoldau

Nachbarschaftswoche Atzgersdorf | 19. bis 21. September 2023

GB*Stadtteilmanagement, Scherbangasse 4 (Lokal), 1230 Wien



Auch Liesing ist im Aufschwung. Auf früheren Brachflächen und Industriegebieten in Atzgersdorf und In der Wiesen entstehen neue Wohnviertel und neue Nachbarschaften. Bei einer Tour wird das „Zu-Fuß-Grätzl“ rund um den neuen Stadtpark Atzgersdorf erkundet. Beim Stadtteil-Spaziergang „Liesing von oben“ geht es hoch hinaus. Inkludiert sind nicht nur spektakuläre Ausblicke – die GB* zeigt auch, was alles auf Gemeinschaftsterrassen und Co. gemeinsam möglich ist. Ein weiteres Highlight der Nachbarschaftswoche ist ein großes Fest im Carré Atzgersdorf am Gustav-Holzmann-Platz. Musik, Spaß und gute Gesellschaft garantiert.

Treffpunkte und Programmdetails: www.gbstern.at/nachbarschaftswoche-atzgersdorf

Nachbarschaftswoche Berresgasse | 3. bis 6. Oktober 2023

GB*Stadtteilmanagement, Ziegelhofstraße 36/12/7R (Lokal), 1220 Wien

Auf der Fläche nördlich der Berresgasse, gleich neben dem Badeteich Hirschstetten im 22. Bezirk, entsteht ein neues Stadtviertel mit Wohnungen, Büros, Geschäften, Freizeiteinrichtungen, Schule und Kindergarten. Von Müllsammel-Rallye über eine Baustellenführung bis hin zum Nachbarschaftsfest reicht das vielfältige Programm der Nachbarschaftswoche im 22. Bezirk.

Treffpunkte und Programmdetails: www.gbstern.at/nachbarschaftswoche-berresgasse



Nachbarschaftswoche Garage Grande | 3. bis 7. Oktober 2023

Garage Grande, Deinhardsteingasse 12-16, 1160 Wien



In der Garage Grande, einem GB*-Zwischennutzungsprojekt in Ottakring, ist Platz zum Garteln, für DIY-Projekte, Sport und Bewegung, zum Spielen, Abkühlen oder Lernen. Über die letzten Jahre ist hier ein von allen gern genutzter temporärer nachbarschaftlicher Treffpunkt im Grätzl entstanden. In der Nachbarschaftswoche gibt’s Gelegenheit, die Garage und einige der Akteur*innen kennenzulernen. Auf dem Programm: Eine Führung mit Honigverkostung, Yoga, Upcycling, Tischtennis, Aikido-Schnuppertraining, Siebdrucken, Kochen, Fahrradwerkstatt, Kleidertausch und gemütlicher Austausch im Café Nebenan.

Programmdetails und Infos: www.gbstern.at/nachbarschaftswoche-garagegrande

