TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Poker ohne Alternative", von Marco Witting, Ausgabe vom Sonntag, 27. August 2023

Natürlich ist Finanzbildung wichtig. Doch nicht jeder, der bei der Finanzierung ein Risiko eingegangen ist, war naiv.

Innsbruck (OTS) - So wichtig Schulungen sein mögen: Die Eigenverantwortung ist nicht wegzudiskutieren.

Bildung ist wichtig. Und den Spruch der Eltern, dass man ja nicht für die Schule lerne, sondern fürs Leben, den begreift man selbst oft erst zu spät. So ist es kein Wunder, dass die Zinsrechnung oft lange her und nicht mehr ganz so genau im Kopf ist. Das war bei jahrelangen Niedrigzinsen für den Wohnungskredit oder die Leasingrate zumeist nicht so tragisch. Nach der Rallye, die die Leitzinsen binnen 14 Monaten hingelegt haben, wirkt sich das jetzt aber – auch durch die generelle Teuerung – massiv aus. Ob es mit den Rufen nach mehr Finanzbildung allein getan ist, das ist mehr als fraglich.

Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann, der übrigens weitere Zinsanhebungen erwartet, wäre für verpflichtende Schulungen, bevor man sich über die Bank Geld holen darf. Kein schlechter Ansatz. Denn natürlich war es in der Vergangenheit wohl nicht jedem bewusst, was es tatsächlich heißt, wenn bei einer sechsstelligen Kreditsumme und einem variablen Zinssatz dieser nach oben klettert. Und natürlich wird der eine oder andere Bankberater fälschlicherweise beruhigt haben, dass dies nicht so schnell passiere. Aber: Es gibt eben auch die Eigenverantwortung und die ist nicht wegzudiskutieren.

Was bei der Diskussion aber zu kurz kommt: Es gibt auch Menschen, die sich des Risikos voll bewusst waren und die wussten, was es heißt, wenn der Kredit steigt. Aber wenig Alternative hatten. Menschen, die sich aus finanziellen Nöten heraus verschulden mussten. Menschen, die sich trotz der horrenden Grundstücks- und Wohnungspreise ein Eigenheim finanzieren wollten. Für etliche Tiroler war der variable Kredit ein Poker ohne große Alternative. Es wird für diese oft hart arbeitenden Menschen künftig wohl Hilfe brauchen und mehr, als ein Jahr lang keine Mahnspesen zu zahlen.





