ÖAMTC: Urlauberschichtwechsel im Gang

Wettersituation spricht für Rückreise

Wien (OTS) - „In den frühen Morgenstunden verzeichneten wir noch starken Reiseverkehr in Richtung Süden. So wurde kurz nach 5:00 Uhr Blockabfertigung vor dem Tauerntunnel (A10) verhängt. Die längsten Staus in Richtung Süden verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen in Kärnten. Es kam zu Blockabfertigungen vor dem Kroislerwand- und Oswaldibergtunnel (A10) und in der Folge zu Staus vor dem Baustellenbereich A10-A2 beim Knoten Villach, sowie beim Karwankentunnel (A11).

Inzwischen ist der Rückreiseverkehr stärker. Es gibt Wartezeiten vor den Grenzen am Karawankentunnel (A11) und Nickelsdorf (A4) bei der Einreise, dem Grenztunnel Füssen (B179), der Grenzen bei Kufstein/Kiefersfelden (A12) und am Walserberg (A1) bei der Ausreise,“ fassen die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen die Entwicklungen im Reiseverkehr am Samstagvormittag zusammen.

Auch die Wetteraussichten dürften beim Aufbruch auf die Heimreise eine Rolle spielen. Das ÖAMTC-Callcenter erhielt viele Anfragen wegen der heutigen Sturmwarnungen. In Tirol wurde seit gestern das Hahntenjoch (L246) aufgrund von Unwetter-Warnungen mehrmals gesperrt.

Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

