Presse Aviso 11.9.2023 um 11 Uhr: Einladung zur Verleihung der Gustav-Mahler-Medaille

Wien (OTS) - Die AKM verleiht die Gustav-Mahler-Medaille an ausgewählte Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um das Urheberrecht verdient gemacht haben. Seit ihrer Stiftung im Jahr 1984 wurde sie sechs Mal von der AKM verliehen.

Am 11. September 2023 wird die Gustav-Mahler-Medaille an die beiden EU-Parlamentarier:innen Helga Trüpel und Axel Voss verliehen. Beide Politiker:innen haben maßgeblich und mit großem Engagement zur Reform der Urheberrechtsrichtlinie beigetragen, die 2019 im EU-Parlament beschlossen und Ende 2021 in österreichisches Recht umgesetzt wurde.

Helga Trüpel und Axel Voss stehen nach vorheriger Vereinbarung für Interviews zur Verfügung.

Ort: Wiener Staatsoper, Gustav-Mahler-Saal

Beginn: 11 Uhr, Einlass ab 10:30 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten unter direktion @ akm.at

