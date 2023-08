20 Jahre Bucklige Welt-Wechselland: Bildband zeigt Vorzüge der Region

Buch soll Einheimische und Gäste ansprechen

St. Pölten (OTS) - Mit ihrer beeindruckenden Hügellandschaft gehört die Region Bucklige Welt-Wechselland zu den bekanntesten Erholungsgebieten Österreichs. Im Rahmen eines Projekts der Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland wird nun an einem Regionsbuch gearbeitet, das die Entwicklung und die Erfolgsgeschichte mit Bildern und Anekdoten veranschaulichen soll. Das Erscheinungsdatum ist für Herbst 2024 geplant.

Die Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland arbeitet vorrangig daran, dass in den insgesamt 32 Mitgliedsgemeinden Projekte umgesetzt werden, die für die Region als Ganzes von Bedeutung sind. Schwerpunktthemen sind Kulinarik, Gesundheit und Wellness, erneuerbare Energie, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft.

Nun wird in einem neuen Projekt ein weiteres identitätsstiftendes Zeichen gesetzt. Ein gemeinsames Regionsbuch soll möglichst alle Vorzüge, die die Region zu bieten hat, auf moderne, übersichtliche und kreative Weise zusammenfassen. Das Ziel ist, alle Besonderheiten der Mitgliedsgemeinden abwechslungsreich aufzubereiten, um so den Eindruck zu verstärken, dass jede einzelne Gemeinde einen wichtigen Beitrag zur Gesamtentwicklung leistet. „Das Buch richtet sich einerseits an die Menschen, die vor Ort leben, um die regionale Identität zu stärken. Andererseits soll es aber auch Menschen ansprechen, die als Gäste in die Region Bucklige Welt-Wechselland kommen. Die Publikation leistet so einen wichtigen Beitrag zur Identitätsstiftung der Region“, erklärt Bürgermeisterin Michaela Walla, Obfrau Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland. Die Gäste sollen darin Anregungen finden, um ihren Aufenthalt zu verlängern oder durch Mehrfachbesuche zusätzliche wirtschaftliche Impulse auszulösen. Die Auflage soll 2.000 Stück umfassen.

Die Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms Leader und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beschlossen.

Weiter Informationen: Mag. (FH) Markus Steinmaßl, Wirtschaftsagentur ecoplus, Telefon +43 2742 9000-19619, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at, http://www.ecoplus.at/

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse