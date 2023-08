Kraus-Winkler: Österreich zur Halbzeit der Sommersaison gut gebucht

Nächtigungen liegen über dem Vor-Corona-Niveau

Wien (OTS/BMAW) - „Auch in diesem Sommer steht Österreich-Urlaub mit seiner Kombination aus Naturerlebnis, Kulinarik, Kunst und Kultur bei unseren Gästen hoch im Kurs. Mit insgesamt 39,5 Mio. Nächtigungen in der ersten Hälfte der Sommersaison liegen wir sogar um 1,9 Prozent über dem äußerst guten Sommer 2019“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Wie die eben veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria zeigen, konnte der österreichische Tourismus sowohl bei ausländischen als auch bei inländischen Gästen im Vergleich zu 2019 ein leichtes Plus von 1,2 Prozent bzw. 3 Prozent verzeichnen. „Obwohl jetzt alle Märkte geöffnet sind, sehen wir, dass der österreichische Gast Österreich als Urlaubsland weiterhin die Treue hält. Und auch für die ausländischen Gäste zeigt sich, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis des Österreich-Urlaubs passt. Österreich muss als Tourismusstandort weiterhin wettbewerbsfähig bleiben“, so Kraus-Winkler.

Zwtl.: Österreich in Nachhaltigkeits-Ranking weltweit auf Platz drei

Die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Tourismus macht sich auch bei Fortschritten in der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit fest. Umso erfreulicher ist die Analyse des vor kurzem veröffentlichten Sustainable Travel Index 2023 von Euromonitor International, der Österreich auf Platz drei der nachhaltigsten Reiseziele der Welt reiht. Der Sustainable Travel Index basiert auf 56 Indikatoren in den sieben Kategorien Umwelt, Soziales, Wirtschaft, Risiko, Nachfrage, Transport und Unterkünfte.

„Das ist eine wichtige Anerkennung dafür, wie sehr sich die Branche in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit stetig verbessert und gibt noch mehr Ansporn, den Weg in die Nachhaltigkeit konsequent weiterzugehen“, so Kraus-Winkler.

Um das zu ermöglichen, unterstützt die Tourismuspolitik des Bundes mit den vier Säulen der Nachhaltigkeit: die neu ausgerichtete gewerbliche Tourismusförderung mit dem Nachhaltigkeitsbonus, die jährliche Messung der Tourismusakzeptanz, die nationale Zertifizierungsstrategie und das neue Indikatorensystem im Rahmen des OeKB > ESG Data Hub für den Tourismus. Das Staatssekretariat für Tourismus bemüht sich laufend, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, um das Thema Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben.

Wie wichtig nachhaltiges Reisen für die Gäste mittlerweile geworden ist, zeigt die Tatsache, dass 79 Prozent der Reisenden bereit sind, 10 Prozent mehr für einen nachhaltigen Urlaub auszugeben. Das berichtet die Studie In the Voice of the Consumer: Lifestyles Survey.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Maximilian Spera, BA BA

Pressereferent der Staatssekretärin für Tourismus

+43 1 71100 6300-46

maximilian.spera @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at/Themen/Tourismus.html



Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at