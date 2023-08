Der September im Cinema Paradiso St. Pölten

Niederösterreich-Premieren, Film-Highlights und Live-Veranstaltungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Zwei Niederösterreich-Premieren stehen im Mittelpunkt des September-Spielplans im Cinema Paradiso St. Pölten:

Am 6. September präsentiert Regisseur Günter Schwaiger seine Dokumentation „Wer hat Angst vor Braunau?“ über die Auseinandersetzung um die Nachnutzung von Adolf Hitlers Geburtshaus. Zur Premiere von „Wald“ nach dem Bestseller von Doris Knecht sind am 28. September die Regisseurin und Drehbuchautorin Elisabeth Scharang sowie Johannes Krisch zu Gast im Cinema Paradiso St. Pölten.

An den Montag-Nachmittagen werden zudem im „Film-Café“ wieder Kaffee, Kuchen und zusätzlich die Streifen „Barbie“ (4. September), „Rehragout-Rendezvous“ (11. und 25. September) sowie „Alma & Oskar“ (18. September) serviert. „Film, Wein + Genuss“ wiederum kombiniert am 26. September „Die einfachen Dinge“ und „Enkel für Fortgeschrittene“ mit Schmankerln aus Berging und Weinen aus Statzendorf. Auch ein „Babykino“ steht im September wieder auf dem Programm – am 27. September sind dabei mit „Enkel für Fortgeschrittene“, „Sophia, der Tod und ich“ sowie „Die einfachen Dinge“ gleich drei Filme mit leiserem Ton und bei gedimmtem Licht zu sehen.

Der Veranstaltungsreigen startet am 14. September mit Madison Violet und einem Folk- und Popkonzert zwischen Nashville, Alternative-Country und modernem Sound. Beim Tagebuch-Slam am 20. September lesen mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder aus ihren Original-Tagebüchern. Tags darauf, am 21. September, feiert die Cinema Backstage Band mit St. Pöltner Musikerinnen und Musikern Premiere, mit dabei sind auch Patricia Aulitzky und die Wrong Company. Zum Pre-Opening des St. Pöltner Höfefestes ist am 22. September in einem Überraschungskonzert ein österreichisch-italienisches Synth-Rock-Bandprojekt zu hören. Schließlich liest Jaroslav Rudiš am 27. September seine „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

