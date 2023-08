Die politischen Sommergespräche in „Niederösterreich heute“

Von 29. August bis 8. September in "NÖ heute", 19 Uhr, ORF 2/N

St. Pölten (OTS) - Die Parteichefinnen und Parteichefs der niederösterreichischen Landtagsparteien stellen sich ab dem 29. August den politischen Sommergesprächen in „Niederösterreich heute“ in ORF 2/N. Die Interviews werden abwechselnd von der stellvertretenden Chefredakteurin Claudia Schubert und Chefredakteur Benedikt Fuchs geführt. Schauplatz für die Sommergespräche ist der Jugendstilgarten der Musikschule in der Landeshauptstadt St. Pölten.

Der „Sommergespräche“-Fahrplan in „Niederösterreich heute“:

- Dienstag, 29. August: Claudia Schubert im Gespräch mit NEOS-Niederösterreich Parteichefin Indra Collini

- Donnerstag, 31. August: Benedikt Fuchs im Gespräch mit der Parteichefin der niederösterreichischen Grünen Helga Krismer

- Montag, 4. September: Benedikt Fuchs im Gespräch mit SPÖ-Niederösterreich-Parteichef und Landesrat Sven Hergovich

- Mittwoch, 6. September: Claudia Schubert im Gespräch mit Landeshauptfrau-Stellvertreter und FPÖ-Niederösterreich-Parteichef Udo Landbauer

- Freitag, 8. September: Benedikt Fuchs im Gespräch mit Landeshauptfrau und ÖVP-Niederösterreich-Parteichefin Johanna Mikl-Leitner

ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer: „Mit Sommerbeginn haben wir unsere neuen Sendeformate vorgestellt. Darunter auch die politischen Sommergespräche, die wir jetzt wie geplant starten. Wir wollen dem Publikum die Möglichkeit bieten, sich bei den ausführlichen Gesprächen mit den Landespolitikerinnen und Landespolitikern ein Bild über die aktuelle Lage im Land zu machen.“

ORF-NÖ-Chefredakteur Benedikt Fuchs: „Wir alle leben derzeit in brisanten und bewegten politischen Zeiten. In Niederösterreich hat sich die politische Landkarte bei den Landtagswahlen Anfang des Jahres neu geordnet. Die ÖVP-FPÖ-Regierung ist nun knapp ein halbes Jahr im Amt. Es ist Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen in diesen Sommergesprächen, ebenso wollen wir aber auch nach vorne blicken mit den Politikerinnen und Politikern. Die Menschen haben derzeit viele Sorgen und Probleme, wir fragen nach Lösungen.“

Stellvertretende Chefredakteurin Claudia Schubert: „Ich freue mich besonders auf die Zeit, die dieses Interview bietet. Im aktuellen Nachrichtenbetrieb gibt es eben selten die Gelegenheit für tiefergehende Interviews, in denen Themen im Detail besprochen werden können.“

Die Gespräche werden live on tape am Ausstrahlungstag aufgezeichnet. Auch in den Radionachrichten auf Radio Niederösterreich, auf noe.ORF.at und auf den Social-Media-Kanälen des ORF Niederösterreich wird ausführlich über die politischen Sommergespräche berichtet. Zudem sind die Sommergespräche auch als Podcast abrufbar.

