ORF RadioKulturhaus startet mit „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ in die neue Saison

Wien (OTS) - Das ORF RadioKulturhaus startet in die neue Saison: Zum Auftakt steht am Samstag, den 2. September (10.05 Uhr) ein „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ auf dem Programm, der im Zeichen des Organisten Anton Heiller, dessen Geburtstag sich zum 100. Mal jährt, und der vor 40 Jahren gebauten Schuke-Orgel im Großen Sendesaal steht.

Die Orgel steht im Mittelpunkt der live in Ö1 übertragenen Ausgabe des „Ö1 Klassik-Treffpunkts“ am Samstag, den 2. September (10.05 Uhr): Der Wiener Anton Heiller ist einer der bedeutendsten österreichischen Musiker der Neuzeit, seine Bedeutung vor allem als Organist und Komponist für die Orgel geht weit über Österreichs Grenzen hinaus. Im „Ö1 Klassik-Treffpunkt“, der Heillers 100. Geburtstag zum Anlass nimmt, sind als Gäste Anton Heillers Sohn Bernhard Heiller sowie zwei ehemalige Studierende aus Heillers Orgelklasse dabei: Sibyl Urbancic und Peter Planyavsky. Außerdem wird in diesem „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ auch die 1983 gebaute Orgel von Karl Schuke erklingen: Organistin Sarah Ellensohn wird Werke von Anton Heiller präsentieren. Der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ findet im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses statt, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Ö1 überträgt die Veranstaltung live.

Auch die Ö1-Reihe „Gedanken für den Tag“ widmet sich Anton Heiller. Martin Haselböck, selbst renommierter Organist und Dirigent, beschäftigt sich zum 100. Geburtstag des Organisten und Komponisten nicht nur mit dessen musikalischen Meisterwerken, sondern auch mit der Persönlichkeit und dem Leben des Künstlers – von Montag, den 11. bis Samstag, den 16. September jeweils um 6.57 Uhr in Ö1.

Darüber hinaus findet am Montag, den 9. Oktober im Großen Sendesaal ab 19.30 Uhr das „Festkonzert – 40 Jahre Schuke-Orgel“ statt. Die Schuke-Orgel und das hundertjährige Bestehen der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) werden im Rahmen der ORF Radio-Symphonieorchester Wien Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“ u. a. mit der Uraufführung von Hannah Eisendles „Balz und Pfeffer“ gefeiert. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter https://oe1.orf.at abrufbar.

