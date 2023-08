3. Bezirk: Konzerte im „Musiktheater-Sommer“ im L.E.O.

„Opernvarietee“ am 27.8. und 29.8. (30 Euro): 0680/335 47 32

Wien (OTS/RK) - Der heurige „Musiktheater-Sommer“ der originellen Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18, kurz: L.E.O.) geht zu Ende: Heute, Freitag, unterhalten Elena Schreiber, Kerstin Grotrian sowie Stefan Fleischhacker (alle: Gesang) und Kaori Asahara (Klavier) ab 20.00 Uhr die Gäste mit dem Programm „Ach, ich habe Deinen Mund geküsst“. Das Publikum hört Auszüge aus „Arabella“, „Don Giovanni“, „Cosi fan tutte“ und weiteren Werken. Am Sonntag, 27. August, und am Dienstag, 29. August, fängt jeweils um 19.30 Uhr die Produktion „Letztes erfreuliches Opernvarietee“ an. Serviert wird eine Melange aus Oper, Tanz, Schlager, Travestie und Kunstpfeifen. Mitwirkende: Melanie Wurzer, Gebhard Heegmann, Stefan Fleischhacker (alle: Gesang), Cathrine Caboum (Bauchtanz) und Rugiada Lee (Klavier).

Traditionell regiert bei Veranstaltungen im L.E.O. immer die gute Laune. An allen Abenden müssen die Besucher*innen jeweils einen einheitlichen Eintrittspreis in der Höhe von 30 Euro entrichten. Ermäßigung für Studierende und Schüler*innen: 15 Euro. Nähere Informationen und Karten-Bestellungen: Telefon 0680/335 47 32. Auskünfte und Reservierungen via E-Mail: karten@theaterleo.at.

Im September wird die vielfältige Revue „Letztes erfreuliches Opernvarietee“ mit teilweise anderen Akteur*innen wiederholt. Aufführungen von „Canzoni del Sole“ und „Die lustigste Witwe“ stehen ebenfalls auf dem Monatsspielplan. 2 Konzerte mit dem Musik-Ensemble „Cinetic Trio“ (Motto: „Auf zu neuen Ufern!“) runden den Termin-Kalender ab. Die Bühne L.E.O. wird von der Kulturabteilung der Stadt Wien, dem 3. Bezirk und von sonstigen Unterstützer*innen gefördert. Detaillierte Angaben im Internet: www.theaterleo.at/.

