AVISO – Montag, 28. August, 10.00 Uhr: Online-Hintergrundgespräch mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder

Thema: EU-Wahlbeobachtungsmission der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Simbabwe

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder hat in der vergangenen Woche die Wahlbeobachtungsmission des Europäischen Parlaments in Simbabwe geleitet und informiert in einem Hintergrundgespräch über den Ablauf des Wahlvorgangs und trifft politische Ableitungen über die politischen Entwicklungen im Land sowie Auswirkungen auf die Beziehungen der EU zu Simbabwe. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. ****

Zeit: Montag, 28. August 2023, 10.00 Uhr

Ort: Online via Zoom

ANMELDUNG: Das Hintergrundgespräch wird online via Zoom durchgeführt. Da wir Sie zu Zoom einladen müssen, bitten wir um Anmeldung unter lena.rank @ europarl.europa.eu

