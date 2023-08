Partituren im Jetzt - VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA

'NowHere, NoWhere'

Im Instant Composition Conducting öffnet der Dialog mit dem Ensemble ein unvorhergesehenes Universum des klanglich Möglichen. Michael Fischer, Instant Composition Conductor und künstlerischer Leiter des VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA

Wien (OTS) - Das VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA, eines der frühesten europäischen Improvisationsorchester, lädt am 31. August abermals ein, seine absolut ad hoc entstehenden, außergewöhnlichen Momentkompositionen zu erleben. - Klangräume, die sich in einer Zeitspanne von meist 35-45 Minuten entfalten und die Zuhörenden faszinieren - wie etwa die Besucher:innen des legendären Moers Festival für Improvisierte Musik und Jazz (D), im letzten Sommer: "Der Applaus nach dem Konzert beim Moers Festival wollte kein Ende nehmen." (WAZ/D)

Besetzung: Stimmen: Nika ZACH, Isabell KARGL, Claudia CERVENCA, Sun Sun YAP; Blasinstrumente: Tahereh NOURANI, Radim HANOUSEK, Alexander KRANABETTER; Streichinstrumente: Joanna LEWIS, Alexander GHEORGHIU, Judith REITER, Maria FRODL, Yoram ROSILIO; Elektronik: David PRIDAL; Schlagzeug: Didi KERN

Instant Composition Conducting: Michael FISCHER



Mit seiner Praxis des Instant Composition Conducting bespielt das VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA einen speziellen Diskurs der experimentellen Komposition und komplexen improvisierten Musik für Großensembles. - Das Instant Composition Conducting beruht auf einer Methode des einfachen Handzeichen-Dirigats, das Entwicklungen von Bruno Maderna, John Zorn und vor allem Butch Morris nahesteht und vom VIO konsequent als absolute ad hoc Praxis weitergeführt wird. - „ Im Instant Composition Conducting öffnet der Dialog mit dem Ensemble ein unvorhergesehenes Universum des klanglich Möglichen. “



2022 trat das VIO, bisher zu Gast bei Festivals wie Wien Modern oder Artacts sowie an zentralen Orten der bildenden Kunst, im Rahmen des Moers Festival (D) auf, wo sein Konzert in der bis auf den letzten Platz besetzten Festivalhalle mit minutenlangen Standing Ovations beantwortet wurde.



Ensembleleiter MICHAEL FISCHER arbeitet an der Sprachimmanenz von Klängen und deren dramatischer Evidenz an Tenorsaxophon/Feedback-Saxophone, Soundscapes, sowie als Instant Composition Conductor mit Improvisationsorchestern und temporären Großensembles für internationale Festivals und Guest-Lectures in Europa, Japan, den USA und Kanada. 2004 gründete er das VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA; es ist eines der frühesten und kontinuierlich arbeitenden Improvisationsorchester in Europa.

Partituren im Jetzt - VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA - BILD

Datum: 31.08.2023, 19:00 - 21:15 Uhr

Ort: ehem. Semmelweis-Klinik

Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Wien, Österreich

Url: http://viennaimprovisersorchestra.org

