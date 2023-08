BRZ: Internationale Expertinnen und Experten zu digitaler Souveränität & Cloud beim Europäischen Forum Alpbach

Das BRZ bringt beim diesjährigen Europäischen Forum Alpbach namhafte Expertinnen und Experten zusammen und diskutiert das Thema digitale Souveränität und Cloud-Strategie.

Wien (OTS) - Wien/Alpbach. Die Nutzung von Cloud-Technologien ist für IT-Dienste in der öffentlichen Verwaltung mittlerweile essenziell. Umso dringlicher: IT-Anbieter im öffentlichen Sektor müssen sich auf Strategien für die interne Zusammenarbeit und die Nutzung von Diensten international tätiger Cloud-Anbieter einigen, um ihre Souveränität und Flexibilität zu wahren. Der Schlüssel liegt in der Entwicklung eines Rahmens technischer, organisatorischer und rechtlicher Standards.

Gäste

Pierre Chastanet (Abteilungsleiter - Cloud und Software der European Commission - Directorate General for Communications Networks, Content & Technology)

Lie Junius (Director of EU Public Policy and Government Relations, Google)

Megan Kathure (East Africa Co-Leitung von AfrononicsLaw, Expertin für Datensicherheit und -souveränität)

Roland Ledinger (Geschäftsführer Bundesrechenzentrum)

Moderation: Tina Siegfried (Strategische Unternehmenssteuerung Dataport)

Die Session wird in englischer Sprache abgehalten.

Anmeldung

Wir laden Medienvertreter:innen herzlich ein, an der Session teilzunehmen und bitten um Anmeldung per Mail an julian.unger @ brz.gv.at.

Zum Programm

Datum: 01.09.2023, 14:00 - 15:30 Uhr

Ort: Europäisches Forum Alpbach, Schulhäusl

Haus Nr. 211, 6236 Alpbach, Österreich

Url: https://www.alpbach.org/de/sessions/securing-digital-sovereignty

Rückfragen & Kontakt:

Bundesrechenzentrum GmbH

Mag. Julian Unger, MA

+43 664 883 27 678

julian.unger @ brz.gv.at

www.brz.gv.at