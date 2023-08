Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 25. August 2023. Von Floo Weißmann. "Was man Putin zutraut".

Innsbruck (OTS) - Der Tod von Söldnerführer Prigoschin dürfte in Russland als Warnung verstanden werden. Kremlchef Putin muss immer mehr Gewalt anwenden, um sich an der Macht zu halten.

Warum der Privatjet abgestürzt ist, in dem laut offiziellen Angaben Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und die übrige Führung seiner Gruppe Wagner saßen, wird womöglich nicht so rasch ans Licht kommen. Aber es ist bemerkenswert, dass Beobachter im In- und Ausland sofort auf Kremlchef Wladimir Putin gedeutet haben. Man traut ihm ohne Weiteres einen Auftragsmord an einem ehemaligen Vasallen zu, der in Ungnade gefallen ist. Und das sagt sehr viel über den Kremlchef und seine Herrschaft über Russland aus.

Im Westen klammern sich viele an die Erzählung von einem Wandel Putins vom seriösen Staatsmann zum wahnhaften Kriegsherrn. Sie dient auch dazu, die früheren engen Kontakte zu rechtfertigen. Aber die russische Journalistin Anna Politkowskaja hatte schon 2004 in ihrem Buch „In Putins Russland“ aufgezeigt, mit welchen Methoden Putin seine Landsleute unterjocht. Sie wurde zwei Jahre später erschossen.

Die Bedingungen haben sich seither weiter verschlechtert. Spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine arbeitet die russische Führung daran, die letzten Reste einer russischen Zivilgesellschaft zu beseitigen.

Aber selbst das reicht offenkundig nicht mehr aus, um Putins Herrschaft zu sichern. Die größte Gefahr für den Kreml und den engsten Kreis um Putin kommt nicht von Kriegsgegnern, sondern von Kriegsbefürwortern. Nach eineinhalb Jahren Tod, Zerstörung und Entbehrungen auch für viele Russen ist der Kreml weit davon entfernt, seine Ziele in der Ukraine zu erreichen. Prigoschin hatte sich mit seinen öffentlichen Tiraden und dem Marsch seiner Söldner auf Moskau zum Frontmann der Unzufriedenen gemacht. Sein spektakuläres Ableben und die jüngsten Säuberungen im Militär dürften in Russland als Warnung verstanden werden, den Interessen der Führung um Putin nicht in die Quere zu kommen.

Auf den ersten Blick wirkt der Kremlchef nun wie einer, der nach einer Schwäche­phase aufgeräumt und wieder die Kontrolle übernommen hat. Der zweite Blick of­fen­bart Abgründe. Wer immer mehr Gewalt anwenden muss, um sich an der Macht zu halten, dem schwinden die politischen Optionen. Putin ist längst ein Getriebener seiner eigenen Fehlentscheidungen, wie auch das Beispiel Prigoschin zeigt. Die militaristische Außenpolitik hat den Söldnerführer erst so groß werden lassen, dass dieser es wagte, den Kreml offen herauszufordern.

Putin hat sein Land in eine Sackgasse geführt, aus der er ohne Gesichts- und vermutlich auch Machtverlust nicht mehr herauskommt. Dieses Problem lässt sich auch durch einen Flugzeugabsturz nicht lösen.





