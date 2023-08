Wiederkehr fordert verpflichtende Sommerdeutschkurse

Integrationsbericht zeigt vieles auf – jetzt braucht es echte Lösungen

Wien (OTS) - Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr fordert Taten nach der Veröffentlichung des Integrationsberichts: „Die Fähigkeit Deutsch zu sprechen, eine gemeinsame Wertebasis und die Teilhabe am Arbeitsmarkt sind das Fundament einer erfolgreichen Integration. Alle, die nicht handeln oder sogar spalten, sind Gegnerinnen und Gegner der Wiener Bevölkerung und des guten Zusammenlebens. Kostenfreie Sommerdeutschkurse wurden heuer in neuer Form von der Stadt angeboten und wurden ausgezeichnet angenommen. Das zeigt, wie wichtig derartige Angebote sind. Die Vergangenheit hat oft gezeigt, dass bedauerlicherweise gerade Schülerinnen und Schüler, die in besonderem Maße von zusätzlichen Unterstützungsangeboten profitieren würden, diese nicht in Anspruch nehmen. Daher braucht es neue Wege sowie den nötigen Mut und die Entschlossenheit, diese auch zu gehen. Im Sinne der Chancen dieser Kinder soll die Bundesregierung die Möglichkeit schaffen, Kinder für Sommerdeutschkurse im Bedarfsfall zu verpflichten. Wenn wir es schaffen, mit bindenden Angeboten Sprachdefizite und Lernrückstände aufzuholen, leisten wir einen entscheidenden Beitrag für gelungene Integration und für die Freiheit des einzelnen Kindes. Doch dafür müsste die ÖVP ihre Blockadepolitik endlich beenden und ins Handeln kommen.“

