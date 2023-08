Der September im Cinema Paradiso Baden

Premieren, Konzerte, Lesungen und die „Klima & Umwelt Filmtage“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die vom Cinema Paradiso Baden, der Stadtgemeinde Baden und der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu) mittlerweile zum zehnten Mal veranstalteten „Klima & Umwelt Filmtage Baden“ stehen im Mittelpunkt des September-Spielplans im Cinema Paradiso Baden. Eröffnet werden die Filmtage am 25. September mit der Österreich-Premiere von „System Change“ samt anschließender Diskussion. Film und Diskussion stehen auch am 26. September bei „Bigger than Us“, am 27. September bei „Plastic Fantastic“ und am 1. Oktober bei Nikolaus Geyrhalters „Matter out of Place“ auf dem Programm.

Weiters zu sehen sind die Filme „Unser Boden, unser Erbe“ (am 26. September), „Vandana Shiva – Ein Leben für die Erde“ (ab 26. September), „Zoo Lock Down“ (ab 27. September), „Der wilde Wald – Natur Natur sein lassen“ (am 28. September), „Patrick and the Whale“ (ab 28. September) sowie „Krähen – Nature Is Watching Us“ (ab 29. September). Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten am 29. September „Tagebuch einer Biene“ und „Blueback“, am 30. September „Die Legende vom Tigernest“ und am 1. Oktober „Lou – Abenteuer auf Samtpfoten“. Komplettiert werden die „Klima & Umwelt Filmtage Baden“ mit der Lesung „Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen“ von Jaroslav Rudiš am 28. September sowie einem „Philosophischen Salon“ mit Cornelia Mooslechner-Brüll samt Kurzfilmprogramm „Climate Shorts“ am 1. Oktober.

Bereits zuvor feiert am 5. September die Dokumentation „Wer hat Angst vor Braunau?“ Niederösterreich-Premiere, zu der Regisseur Günter Schwaiger im Kino zu Gast sein wird. An den Montag-Nachmittagen werden zudem im „Film-Café“ wieder Kaffee, Kuchen und zusätzlich die Streifen „Barbie“ (4. September), „Alma & Oskar“ (11. September) und „Rehragout-Rendezvous“ (18. September) serviert. Italienische Antipasti und Frizzante, Campari, Aperol etc. hingegen werden beim italienischen Filmfest „Cinema Aperitivo“ aufgetischt – gemeinsam mit „Der erste Tag meines Lebens“ am 5. September und „Il Colibri“ am 19. September. „Film, Wein + Genuss“ wiederum kombiniert am 21. September „Enkel für Fortgeschrittene“ mit Schmankerln aus Lembach und Weinen aus Bad Vöslau.

Komplettiert wird das September-Programm im Cinema Paradiso Baden durch das „Babykino“, das diesmal am 26. September „Enkel für Fortgeschrittene“ zeigt, sowie einen Auftritt von Ernst Molden und Christopher Seiler featuring Das Frauenorchester, die am 12. September ihr Premieren-Album vorstellen. Nicht zuletzt bringen Madison Violet am 20. September Folk und Pop zwischen Nashville, Alternative-Country und modernem Sound auf die Bühne.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

