FP-Teufel: EVN-Dividende an Endkunden weitergeben

Nächster Rekordgewinn auf Kosten der Stromkunden

St. Pölten (OTS) - „Die 419,1 Millionen Euro Gewinn der EVN müssen an die Endkunden ausgeschüttet werden“, forderte heute der freiheitliche Klubobmann im Niederösterreichischen Landtag LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel, angesichts der vom niederösterreichischen Energieversorger EVN vorgelegten Quartalszahlen. „Rekordgewinne für Energieunternehmen bedeuten Rekordpreise für Endkunden“, so Teufel.

Angesichts der vorgelegten Ergebnisse stelle sich die Frage, warum die EVN zwar einen Rekordgewinn nach dem anderen einfahre, die Endkunden jedoch davon genau gar nichts hätten, kritisierte Teufel. „Wenn es der EVN in Südosteuropa möglich ist die Preise zu senken, dann muss das gefälligst im eigenen Land auch möglich sein“, betonte Teufel.

Ebenso unschlüssig sei, warum bei sinkendem Aufwand für Fremdstrombezug und Energieträger gegenüber dem Vorjahr um 21,3 Prozent, die Verbraucherpreise nicht in gleichem Ausmaß gesunken seien. „Ein klarer Beweis dafür, dass die EVN Vergünstigungen nicht an ihre Kunden weitergibt“, so Teufel, der den niederösterreichischen Energieversorger einmal mehr aufforderte die Tarife endlich zu senken.

