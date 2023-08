VP-Keri/Taborsky ad Nachtquartier für Frauen: Längst notwendiger erster Schritt umgesetzt

Stadtregierung reagiert auf Kritik von Karl Mahrer und setzt Vorschläge um

Wien (OTS) - „Wir begrüßen, dass die SPÖ-neos Stadtregierung nun nach langem Zuwarten eine weitere sichere und menschenwürdige Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose geschaffen hat. Die erneute Umsetzung eines Vorschlags von Karl Mahrer zeigt, dass seine Kritik an fehlenden menschenwürdigen Unterkünften vollkommen richtig war“, so Gemeinderat Hannes Taborsky, Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, in einer ersten Stellungnahme zu den heutigen Medienberichten.

„Die Sicherheit und Würde jedes Menschen stehen an oberster Stelle. In einer Stadt wie Wien müssen wir sicherstellen, dass niemand auf der Straße schlafen muss und vor allem auch obdachlose Frauen vor Gewalt geschützt werden“, so Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri. „Es soll sich keine Frau in Wien unsicher fühlen“, so Keri weiter.

„Als Wiener Volkspartei werden wir weiter bei Problemen hinschauen, auch wenn wir dafür von Seiten der Stadtregierung kritisiert werden. Die erfolgte Schaffung eines weiteren Nachtquartiers ist ein erster wichtiger Schritt und zeigt erneut, dass unsere Kritik wirkt. Wir reichen der Stadtregierung die Hand, die Herausforderungen in unserer Stadt ernst zu nehmen und weiter gemeinsam Lösungen zu finden“, so Keri und Taborsky abschließend.

