WIENER ELEKTRO TAGE 2023: Das Familien Event für einen nachhaltigen Lifestyle - Information, Entertainment & Kulinarik

„Wie schaffen wir als Gesellschaft die Mobilitätswende auf allen Verkehrswegen? – Schiene, Straße, Luft und Wasser.“ – Thema der diesjährigen Veranstaltung

Das größte E-Mobilitäts Event Österreichs wurde als Familien Event für einen nachhaltigen Lifestyle konzipiert – Information, Entertainment & Kulinarik bilden den Rahmen zu einer der größten Leistungs-Shows im Bereich Automotive, Zweirad, Ladeinfrastruktur und Finanzierung rund um die Elektromobilität.

Die Wiener Elektro Tage 2023 werden am 13.9. von Bürgermeister Michael Ludwig und dem Veranstalter Andreas Martin (Porsche Media & Creative GmbH) eröffnet. Gleich der erste Tag zeigt am Nachmittag eine hochkarätige Paneldiskussion zum Thema Mobilitätswende.

Am ersten Abend findet im Arkadenhof des Wiener Rathauses für exklusiv geladene Gäste eine weitere Paneldiskussion zu diesem Thema statt. Bei dieser Veranstaltung wird unter anderem Matthias Horx eine Keynote halten. Horx ist der einflussreichste Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum.

Am Donnerstag, 14.9. findet das 13. vie:mobility Symposium statt. Paneldiskussionen mit Vertretern aus der Wirtschaft bzw. der Stadt Wien zu den Themenblöcken Wirtschaftsstandort, Klimawandel und Nachhaltigkeit, CO2 minimierte Güter Mobilität und Future Smart Cities geben einen breiten und informativen Überblick zum aktuellen Stand der Transformation hin zur Mobilitätswende.

Der Samstag, 16.9. steht im Fokus für die Kleinsten und deren Familien. So gibt es am Samstagnachmittag auf der Hauptbühne unter anderem WOW – die Rätselshow mit der Ratte Rolf Rüdiger und Robert Steiner und eine Dog-Dance-Show mit Lukas & Falco. Walking Acts wie Skye und Chase aus Paw Patrol und Fix & Foxi sorgen für zusätzliche Unterhaltung der jungen Besucher.

Die zahlreichen Aussteller der Wiener Elektro Tage werden viele innovative Produkte präsentieren. Bei den vertretenen Automotive Marken wird es einige Österreich Premieren geben.

Es ist Zeit offen zu sein für Neues und für Veränderung. Die Wiener Elektro Tage beschreiten diesen Weg und bieten einer neuen Generation von Newcomer-Bands im wahrsten Sinne des Wortes eine große Bühne Mitten im Herzen der Bundeshauptstadt Wien. Lukas Leon, Sarah Machac, Nina Sophie Berghammer, Neon Neet, Megan, Deladap, Anna Buchegger, The Belgian Blue, DJ Prince Moe und LEMO sind die Music Acts der Wiener Elektro Tage 2023.

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne (Stand August 2023):

Speaker/Gäste: Gerhard Christiner (Vorstand APG), Günther Kerle (Verband der österreichischen Automobil Importeure in der Industriellen Vereinigung), Marcus Zwick (inyo mobility), Bundesministerin Mag.a. Karoline Edtstadler (Bundesministerin für EU und Verfassung), Mag.a. Ulrike Huemer (Magistratsdirektorin Linz), Johann Breiteneder (Vorstand BestInParking), Julian Jäger (Vorstand Wiener Flughafen), Stefan Gubi (GF Windhager), Mag. Oliver Stribl (GF Wien Holding), Andrea Faast (stv. AR-Vorsitzende Wiener Stadtwerke), Andre Felker (GF backbone), Christian Spendel (Präsident Arge LKW), Katharina Pokorny (Fachgruppenobfrau Kleintransporteure WKW), Peter Umundum (Vorstandsdirektor Post AG), Bernhard Wiesinger (Bereichsleiter ÖAMTC), Tom Hausner (eMobilitäts Club Österreich), Andreas Martin (Veranstalter Wiener Elektrotage und GF PMC), Josef Faber (GF Faber Roller & Bike), Dr. Claus Hofer (GF UIV), Martin Ohneberg (GF Henn), Markus Tatzer (GF Moon Power), Steffen Gersch (sharetoo) und viele mehr.

