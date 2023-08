Infosys holt Tennis-Ikone Rafael Nadal als Botschafter für die Marke und seine digitale Innovation an Bord

Bengaluru, Indien und Mallorca, Spanien (ots/PRNewswire) - Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und der Tennisprofi Rafael Nadal haben eine dreijährige Partnerschaft vereinbart. Tennisstar Nadal gilt weltweit als eine der Legenden des Sports. Er hat sich im Laufe der Jahre mit den wechselnden Anforderungen des Tennissports verändert – und ist daher für Infosys die perfekte Verkörperung dessen, was eine Person oder eine Führungskraft benötigt, um sich weiterzuentwickeln und immer wieder neue Wege zu gehen.

Infosys hat als digitaler Innovationspartner für die ATP-Tour, Roland-Garros, die Australian Open und die International Tennis Hall of Fame dazu beigetragen, das Tennis-Ökosystem für eine Milliarde Fans weltweit durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), Cloud, Datenanalyse und digitalen Erfahrungen neu zu gestalten. Das Unternehmen entwickelte Video- und Statistik-Analyseplattformen für Spieler und Trainer, um das Training zu revolutionieren. Zudem wurde die Match-Analyse mit KI-gestützten Journalismus-Plattformen für Broadcaster verbessert, um ansprechende Inhalte zu veröffentlichen sowie neue Wege für Fans geschaffen, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Weitere Innovationen für das Tennis-Ökosystem nutzen die modernsten Technologien des digitalen Universums, einschließlich Mixed Reality, Social VR und 3D-Kunstmuseen. Erklärtes Ziel von Infosys ist es hierbei, den Fans weltweit die Geschichte und das Erbe des Tennis näher zu bringen. Vor kurzem hat das Unternehmen zudem einen Carbon Tracker eingeführt, der die erste nachhaltige Technologie seiner Art in einer Sportart ist. Der Tracker ermöglicht es ATP-Spielern, die Emissionen ihrer Reisen auf der Tour zu verfolgen und auszugleichen.

Darüber hinaus hat Infosys seine Partnerschaft mit dem Tennissport auf Communities in der ganzen Welt ausgeweitet. Ein Beispiel dafür ist die MINT-Bildung (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik), die durch die Linse des Tennissports ansprechend ausgestaltet wurde. In Zusammenarbeit mit Tennis Australia soll es Kinder dazu befähigen, eine höhere Wertschätzung für MINT-Arbeiten zu entwickeln.

Rafael Nadal, kommentiert: „Ich freue mich sehr über die enge Zusammenarbeit mit Infosys. Das Unternehmen arbeitet nicht nur daran, den Tennissport zeitgemäß weiterzuentwickeln, sondern auch die Menschen in unseren Gemeinschaften zu befähigen, Teil einer besseren Zukunft zu sein. Ich finde es außergewöhnlich, wie Infosys sein digitales Fachwissen über alle Branchen hinweg in das globale Tennis-Ökosystem eingebracht hat. Es hat das Tenniserlebnis für eine Milliarde Fans auf der ganzen Welt verändert und allen Spielern auf der Tour Analysen zur Verfügung gestellt, von denen sie noch vor ein paar Jahren nur träumen konnten. Auch der Einfluss, den Infosys über den Tennisplatz hinaus hat – die neue Chance für Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften zu ermöglichen – inspiriert mich zutiefst. Ich glaube, es ist unser gemeinsames Bestreben, etwas Gutes für die Gesellschaft zu schaffen."

Schalten Sie rein, wenn Infosys Markenbotschafter Rafael Nadal darüber spricht, wie Infosys dabei geholfen hat, die Tenniswelt zu verändern.

Basierend auf dieser ersten Zusammenarbeit von Nadal mit einem digitalen Dienstleistungsunternehmen entwickeln Infosys und Nadals Trainerteam ein KI-gestütztes Spielanalysetool. Dieses personalisierte Tool steht Nadals Trainerteam dann in Echtzeit zur Verfügung, um gleichzeitig Erkenntnisse aus seinen Live-Matches sowie historische Daten aus seinen früheren Matches zu verfolgen.

Salil Parekh, Chief Executive Officer & Managing Director, Infosys, sagt: „Es ist eine Ehre, Rafael Nadal – einen der weltweit angesehensten Spitzensportler und Menschenfreund – als Botschafter für Infosys zu begrüßen. Er ist jemand, der den Geist verkörpert, sich immer weiterzuentwickeln, niemals aufzugeben und mit äußerster Hingabe und Entschlossenheit in jeder Situation das Allerbeste zu geben. Sein Ansatz inspiriert uns und spiegelt unser eigenes Bestreben wider, uns ständig weiterzuentwickeln und für unsere Kunden immer relevant zu bleiben."

