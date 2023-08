Social-Media-Videos als Wachstumstreiber für Handwerk und Industrie (FOTO)

St. Stefan ob Stainz (ots) - Helmut Steiner ist der Gründer und Geschäftsführer der Pasano Media GmbH und unterstützt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Günter Omer Handwerks- und Industriebetriebe mit einer Kombination aus Videoproduktion und Onlinemarketing in den sozialen Medien. Was die Pasano Media GmbH als Anbieter auszeichnet und welche beeindruckenden Ergebnisse die Zusammenarbeit verspricht, erfahren Sie im Folgenden.

Trotz der voranschreitenden Digitalisierung und der damit einhergehenden Möglichkeiten, wissen viele kleine und mittelständische Unternehmen nach wie vor nicht, dass ein hochwertiger Außenauftritt für die Gewinnung von Fachkräften und Kundenanfragen entscheidend ist. In einer Zeit, in der vermehrt online nach Informationen gesucht wird, ist er unverzichtbar, um sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Aufgrund von Unverständnis und fehlenden Know-how stoßen kleine und mittelständische Unternehmen im Dschungel der sozialen Netzwerke immer wieder auf Hindernisse, die ihre Wachstumsaussichten trüben. Während sich große Unternehmen längst auf Social Media etabliert haben, tun sich kleine und mittlere Unternehmen schwer damit, es ihnen gleichzutun. "Die Fähigkeit, das volle Potenzial der sozialen Medien zu nutzen, um Kunden und Fachkräfte anzuziehen, bleibt für viele kleine und mittelständische Unternehmen ein oft unerreichtes Ziel", erklärt Helmut Steiner, Geschäftsführer der Pasano Media GmbH. "Oft hören wir, dass sich Werbung in den sozialen Netzwerken nur für große Konzerne lohnt, was natürlich ein Irrglaube ist."

"Tatsache ist: Wer konsequent auf Social Media setzt, öffnet eine Tür zu vielversprechenden Chancen auf dem regionalen Markt", fährt der Experte fort. "Das gilt sowohl für Bewerbungen als auch für Kundenanfragen." Essenziell sei in diesem Zusammenhang, ein möglichst authentisches Bild zu vermitteln. Genau dieser Aufgabe hat sich Helmut Steiner verschrieben: Als Videoproduzent unterstützt er kleine und mittelständische Unternehmen aus Handwerk und Industrie bei der Gewinnung von Aufträgen und Fachkräften. Die Videos, die sein Team produziert, sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern erzielen auch messbare Erfolge in Form von neuen Kunden und Mitarbeitern. Platziert werden sie auf relevanten Plattformen, auf welchen sie in kurzer Zeit die gewünschten Resultate liefern. Für die Kunden der Pasano Media GmbH zahlt sich die Investition also rasch aus.

Helmut Steiner über die Zusammenarbeit mit der Pasano Media GmbH

"Bei uns stehen keine glatten Imagefilme im Mittelpunkt", betont Helmut Steiner. "Vielmehr liegt unsere Priorität darin, den wahren Unternehmensalltag festzuhalten, weil sich dadurch die Qualität der Anfragen und Bewerbungen deutlich erhöht. Wenn es um die Mitarbeitergewinnung geht, begleiten wir unsere Kunden zum Beispiel bei ihren Projekten."

Die Zusammenarbeit beginnt mit einem Analysegespräch, in dem die Pasano Media GmbH sämtliche relevanten Informationen einholt. Auf Grundlage dieser Analyse wird anschließend ein Drehbuch entwickelt. Die Aufnahmen selbst nehmen etwa ein bis zwei Tage in Anspruch. Dabei achten Helmut Steiner und sein Team sehr darauf, den normalen Betriebsablauf nicht zu stören, sondern bleiben eher als Beobachter im Hintergrund. Schließlich ist es das erklärte Ziel der Pasano Media GmbH, das authentische Geschehen einzufangen. Sobald die Aufnahmen abgeschlossen sind, geht es an den Schnitt des Materials. Gleichzeitig richten Helmut Steiner und sein Team Prozesse ein, die es potenziellen Kunden und Mitarbeitern ermöglichen, zügig Kontakt aufzunehmen. Die Kampagne wird dann gezielt an die zuvor definierte Zielgruppe ausgespielt. Bereits nach einem Zeitraum von vier Wochen zeigen sich erste Resultate.

Beeindruckende Kundenergebnisse: Die Erfolge sprechen für sich

Die Kunden der Pasano Media GmbH wissen neben den messbaren Resultaten vor allem die enge Zusammenarbeit und das authentische Material zu schätzen, das Helmut Steiner und sein Team produzieren. Das zeigt auch das Beispiel der HMI-Master GmbH mit Sitz in Graz: Das Unternehmen, das Software- und Hardwarelösungen in der Gebäudeautomation entwickelt und herstellt, fand sich in einem hart umkämpften Markt wieder, in dem eine starke Präsenz von entscheidender Bedeutung ist. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich erfolgreich zu etablieren, stieß Philipp Seibald, Head of Sales and Marketing, auf das Angebot der Pasano Media GmbH. Trotz seiner anfänglichen Skepsis ist er heute froh, sich für eine Zusammenarbeit mit Helmut Steiner und seinem Team entschieden zu haben. Die Zusammenarbeit gestaltete sich von Anfang an effizient und professionell. Das Ergebnis war ein ansprechendes, kompetentes und humorvolles Video, das die vielfältigen Facetten der HMI-Master GmbH widerspiegelte. Bereits innerhalb eines Monats hatte der Kunde die gesamten Kosten, die ihm durch die Beauftragung der Pasano Media GmbH entstanden, durch die Generierung von Leads gedeckt. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann und Helmut Steiner jeden Tag dazu bewegt, für beste Ergebnisse auf Kundenseite zu sorgen.

Wie es mit der Pasano Media GmbH weitergeht: Helmut Steiner über seine Mission

Um stets auf dem neuesten Stand zu sein, setzen Helmut Steiner und sein Team auf kontinuierliche Weiterbildung im Bereich Onlinemarketing. Dadurch verpassen sie einerseits keine Trends - und können andererseits noch bessere Resultate für ihre Kunden erzielen.

"Unsere Arbeit betrachten wir nicht bloß als Geschäft, sondern vielmehr als Mission", erklärt Helmut Steiner. "Aus diesem Grund haben wir uns bewusst auf kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert, die für die österreichische Wirtschaft eine zentrale Rolle spielen. Indem wir einige der Herausforderungen bewältigen, mit denen sie sich immer wieder konfrontiert sehen, tragen wir unseren Teil dazu bei, den österreichischen Mittelstand voranzubringen." Mit ihrem klaren Fokus und ihrer kontinuierlichen Einsatzbereitschaft steht der Pasano Media GmbH zweifellos eine vielversprechende Zukunft bevor, die von anhaltendem Wachstum geprägt ist.

Möchten auch Sie neue Kunden und Mitarbeiter aus der Region gewinnen und sich dabei von einem erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Helmut Steiner und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch!

Rückfragen & Kontakt:

Pasano Media GmbH

Helmut Steiner

Tel: +43 664 4869434

E-Mail: office @ pasano-media.com

Webseite: https://pasano-media.com/