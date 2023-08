Jede Stimme zählt – die „ORF Vorarlberg-Sommergespräche 2023“

Von 31. August bis 7. September jeweils um 18.30 Uhr in ORF 2 V

Wien (OTS) - Claudia Gamon (NEOS), Eva Hammerer und Daniel Zadra (Die Grünen), Christof Bitschi (FPÖ), Mario Leiter (SPÖ) sowie Markus Wallner (ÖVP) sind zwischen 31. August und 7. September 2023 zu Gast bei den „ORF Vorarlberg-Sommergesprächen 2023“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. ORF-Vorarlberg-Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger und Daniel Rein, Koordinator Fernsehen ORF Vorarlberg, stellen die Fragen an die im Landtag vertretenen Parteiobleute in fünf TV-Sondersendungen. Ein wichtiger Teil der Vorarlberg-Sommergespräche gehört heuer den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern: ORF-Vorarlberg-Redakteur Emanuel Broger hat auf der „Jede-Stimme-zählt“-Bühne die politischen Forderungen der Menschen im Land eingefangen.

Claudia Gamon, Landessprecherin NEOS Vorarlberg

Donnerstag, 31. August, 18.30 Uhr, ORF 2 V

Bildung, Mobilität, Technologie – sind das die Themen, mit denen die NEOS ins Wahljahr 2024 gehen? Was will Landessprecherin Claudia Gamon in der Landespolitik bewegen, wenn immer mehr Entscheidungen in Brüssel oder Wien fallen?

Eva Hammerer und Daniel Zadra, Die Grünen Vorarlberg

Freitag, 1. September, 18.30 Uhr, ORF 2 V

Wie hat sich die Doppelspitze bei den Vorarlberger Grünen bisher bewährt? Welche Erfolge sehen sie in der Regierungsbeteiligung und wo konnten sie sich nicht gegen den Koalitionspartner durchsetzen? Eva Hammerer und Daniel Zadra nehmen dazu Stellung.

Christof Bitschi, Parteiobmann FPÖ Vorarlberg

Montag, 4. September, 18.30 Uhr, ORF 2 V

In Niederösterreich und Salzburg ist die FPÖ in die Landesregierung eingezogen. Hat Bitschi das gleiche Ziel für die Landtagswahl 2024 in Vorarlberg? Wie steht er zu Herbert Kickl und seinem Migrationskurs?

Mario Leiter, designierter Landesparteivorsitzender SPÖ Vorarlberg Dienstag, 5. September, 18.30 Uhr, ORF 2 V

Neuer Mann an der Spitze – neue Linie? Steht Mario Leiter für traditionelle rote Werte oder wird es einen Kurswechsel geben? Welche Konzepte hat er, wenn es um steigende Wohnkosten in Vorarlberg geht?

Markus Wallner, Parteiobmann ÖVP Vorarlberg

Donnerstag, 7. September, 18.30 Uhr, ORF 2 V

Ist in der Wirtschaftsbund-Affäre alles für die ÖVP ausgestanden? Welche Rezepte hat Wallner gegen die Belastungen für Vorarlbergs Bevölkerung durch die Teuerung? Welche Parteien kommen für eine Koalition nach der Landtagswahl 2024 in Frage?

Jede Stimme zählt

Im Vorfeld hat der ORF Vorarlberg im ganzen Land Menschen eingeladen, in die Rolle der Politik zu schlüpfen und ihre Forderungen auf der „Jede-Stimme-zählt“-Bühne zu vertreten. In den „ORF Vorarlberg-Sommergesprächen“ werden die Parteispitzen mit Wünschen und Kritik der Menschen konfrontiert und stehen Rede und Antwort – denn jede Stimme zählt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wie ist die aktuelle politische Lage in Vorarlberg, wie sind die Vorarlberger Parteiobleute privat und was wünschen sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger von ihren Politikverantwortlichen? Kompakte Antworten liefern wir in unseren TV-Sondersendungen sowie Ausschnitte daraus in all unseren Medien.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Bei unseren Sommergesprächen zählt jede Stimme. Wir haben Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in die Rolle der Politik schlüpfen lassen und um kurze Reden gebeten: Was würden sie ändern, wenn sie Politiker oder Politikerin wären? Diese Vorschläge diskutieren wir mit den Parteispitzen.“

Daniel Rein, Koordinator Fernsehen ORF Vorarlberg: „In der täglichen Berichterstattung werden viele Themen nur kurz angerissen. In den Sommergesprächen haben wir die Möglichkeit, mit den Politikerinnen und Politkern in die Tiefe zu gehen und Informationen zu erhalten, die sonst oftmals zu wenig beleuchtet werden.“

„ORF Vorarlberg-Sommergespräche 2023“

jeweils 18.30 Uhr, ORF 2 V

31. August: Claudia Gamon (NEOS)

1. September: Eva Hammerer und Daniel Zadra (Die Grünen)

4. September: Christof Bitschi (FPÖ)

5. September: Mario Leiter (SPÖ)

7. September: Markus Wallner (ÖVP)

