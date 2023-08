Int. Gartenbaumesse Tulln von 31. August bis 4. September

Pool- & Wellness-Trends und umfassende Beratung vom ÖVS

Tulln (OTS) - Alles begann 1953 mit einem Blumencorso am Hauptplatz in Tulln. In 70 Jahren entwickelte sich daraus die Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau. 2023 wird die Tradition weitergeführt: Unter dem Motto „Das Beste aus 70 Jahren – die große Jubiläumsblumenschau“ werden die Höhepunkte der letzten sieben Jahrzehnte präsentiert: die besten Gärtner und Floristen Österreichs arrangieren in der neuen Donauhalle aus 200.000 Blumen einzigartige florale Kunstwerke. Neben zahlreichen Sonderschauen präsentieren 450 Aussteller alles zu den Themen Garten und Pflanzen.

Trends im Poolbereich

Ob elegant oder puristisch, der Sprung ins kühle Nass ist so beliebt wie noch nie. Die aktuellen Trends in der Poolbranche zeigen eine Vorliebe zu hochwertig ausgestatteten Schwimmbecken. „Die Kunden legen Wert auf anspruchsvolles Design, innovative Technologien, Funktionalität und erstklassige Materialien.“, GF Johann Poinstingl, Leidenfrost-Pool GmbH. Denn das Paradies kann direkt vor der Terrassentür liegen, im eigenen Garten. Ein solcher Urlaub bietet die perfekte Gelegenheit, dem Alltagsstress zu entfliehen und sich in einer vertrauten Umgebung zu entspannen. Weiters findet man auf der Int. Gartenbaumesse Tulln Informationen zu Poolüberdachungen, Abdeckplanen, Poolroboter und ein umfassendes Zubehör.

ÖVS-Poolgespräche in der Halle 3 Stand 311

Im Rahmen der Int. Gartenbaumesse Tulln informiert der österreichische Schwimmbadverband, ÖVS, mittels „Pool-Gesprächen“ über alle relevanten Themen rund um den privaten Pool - von Pflege, über Nachhaltigkeit bis Sicherheit und Trends. Die Verantwortlichen des Branchenverbandes beantworten Fragen rund um den eigenen Pool sowie Ressourcenschonung und Wassermanagement. Von der Notwendigkeit und Häufigkeit des Wasserwechsels, Expertentipps zur „Wasserpflege“, bis hin zu ressourcenschonenden Empfehlungen für die Pool Befüllung werden viele Themen von den Experten angesprochen. Auch Sicherheit rund um den Pool ist ein Thema. Daher werden am Messestand auch Gratisbüchlein mit dem Titel „Ein Puhuhul im Garten“ verteilt. Alle Informationen erhält man am Stand von ÖVS in Halle 3 Stand 311.

Solarduschen und Whirlpools

Solarduschen stehen voll im Trend. Egal ob nach der Arbeit oder nach dem Rasenmähen – eine Dusche schafft Abkühlung und Erfrischung. Die Solardusche ist energieeffizient, nutzt die Kraft der Sonne, um Warmwasser zu erzeugen. Whirlpools geben nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter einen hohen Erholungswert und können das ganze Jahr über benutzt werden. Informationen rund um Solarduschen und Whirlpools für den Innen- und Außenbereich erhält man auf der Int. Gartenbaumesse in Tulln.

Wellnesstipps für ein entspanntes Zuhause

Längst haben Swim Spas, Saunen, Outdoor-Saunen, Dampfbäder und Infrarotkabinen in Häusern, Wohnungen und Wochenendhäusern ihren fixen Platz. Auch Saunafässer oder ganze Saunahäuser liegen voll im Trend. Dadurch ist für Entspannung und Gesundheit im Bad und Wellnessraum gesorgt. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln kann man sich zu den aktuellen Trends im Wellness Bereich informieren.

Fact Box:

Donnerstag, 31. August bis Montag, 4. September 2023

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene € 14,--

Ermäßigt: € 12,--

Weitere Informationen unter:

www.messe-tulln.at

