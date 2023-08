ÖAMTC: Straßensperren am nördlichen Wörtherseeufer am Sonntag

Auch A2-Anschlussstelle Velden Ost nicht befahrbar - „Kärnten Läuft“

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 27. August, werden diverse Laufveranstaltungen im Zuge von „Kärnten Läuft“ am nördlichen Ufer des Wörthersees von Velden bis Klagenfurt zu Behinderungen und Sperren führen. Die ÖAMTC-Expert:innen weisen vor allem auf die Sperre der A2-Anschlussstelle Velden Ost von 08:30 bis 09:30 Uhr hin. Weiters muss auf der Kärntner Straße (B83) abschnittsweise von Klagenfurt bis Velden mit Sperren und Umleitungen von 07:00 bis 12:30 Uhr gerechnet werden. Weitere Straßensperren wird es in Krumpendorf, Pörtschach und Velden geben.

Da auch viele Zuseher erwartet werden, sollten Autofahrende, die nicht zur Veranstaltung möchten, die Region großräumig umfahren, empfiehlt der ÖAMTC.

Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps. Infos zur Veranstaltung unter www.oeamtc.at/kaernten

