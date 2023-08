SPÖ-Kucher zu EVN-Übergewinn: „Marktversagen + Regierungsversagen = Übergewinne der Konzerne auf Kosten unserer Leute!“

Von den Energiepreisen über die Lebensmittelpreise bis zur Zinsabzocke der Banken: jedes Marktversagen trifft in Österreich auf ein chronisches Regierungsversagen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubobmann Philip Kucher reagiert auf die neu veröffentlichten Zahlen, wonach die EVN ihren Konzerngewinn nach drei Quartalen um 83,5 Prozent auf 419,1 Mio. Euro gesteigert hat. Das, nachdem schon im Vorjahr ein Rekordgewinn verbucht wurde. Kucher: „Von den Energiepreisen über die Lebensmittelpreise bis zur Zinsabzocke der Banken, es ist immer dasselbe: Marktversagen plus Regierungsversagen ergibt Übergewinne der Konzerne auf Kosten unserer Leute!“ ****

Zahlen, Daten und Fakten belegen dies leider immer eindrucksvoller: Der österreichische Bankensektor steuert neuerlich auf sein nächstes Rekordgewinnjahr zu, weil die Bankkund:innen in Österreich einzigartig hohe Zinsen bezahlen müssen, während die Zinsen auf Spareinlagen im Keller bleiben. Die Lebensmittelkonzerne verdienen sich eine goldene Nase, weil man in Österreich für den Lebensmitteleinkauf um rund 1.000 Euro mehr pro Jahr bezahlen muss, als im Nachbarland Deutschland. Und auch die Energiekonzerne steigern erneut ihre Gewinne, auf Kosten ihrer Kundinnen und Kunden.

Im Ergebnis ist Österreich seit sieben Monaten das Land mit der höchsten Inflationsrate in Westeuropa. Das Land mit der dritthöchsten Inflationsrate aber der drittschlechtesten Performance im Bereich der Wirtschaftsentwicklung in der gesamten Eurozone. Ein Drittel der Menschen in Österreich beklagen Einkommensverluste. Jede:r Vierte kann sich das Wohnen kaum noch leisten. 760.000 Menschen sind nicht in der Lage, ihre Wohnungen im Winter warmzuhalten. Für 30 Prozent geht sich der jährliche Urlaub nicht mehr aus.

Kucher abschließend: „Unsere Regierung unternimmt seit bald zwei Jahren nichts gegen die Preisentwicklungen und wundert sich, dass die Preise zuerst explodieren und dann hoch bleiben. Wenn man sich zwei Jahre lang die Zähne nicht putzt, darf man sich nicht darüber wundern, dass die Zähne kaputt sind.“ (Schluss) lk/ls

