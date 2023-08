SPÖ-Silvan: „Masern, Tetanus und Diphtherie auf dem Vormarsch – Rauch muss Impflücke rasch schließen!“

Sinkende Zahlen bei kostenlosen Impfungen – Regierung und FPÖ haben Vertrauen der Menschen verspielt

Wien (OTS/SK) - Seit der Corona-Krise hat sich eine gefährliche Impfmüdigkeit in Österreich eingestellt. Krankheiten wie Masern, Tetanus und Diphtherie sind auf dem Vormarsch, dies bestätigt ein Blick auf die Statistiken unter anderem der AGES. Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde hat sich deshalb schon besorgt geäußert. SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Nationalrates, fordert Gesundheitsminister Rauch heute, Donnerstag, daher eindringlich auf: „Wir müssen die entstandene Impflücke rasch schließen und das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen.“ ****

Schon im Frühjahr 2022 hat Silvan anhand eines Vergleiches der Zahlen des kostenlosen Kinderimpfprogrammes aufgezeigt, dass es in den Jahren 2019 und 2020 drastische Einbrüche gegeben hat. Am massivsten sind seinerzeit die Impfungen gegen Mumps, Masern, Röteln – mit minus 49 Prozent - zurückgegangen. Dieser Rückgang ist nun für die aktuelle Situation verantwortlich, so Silvan.

In einer parlamentarischen Anfrage, die Silvan im Anschluss an den Vergleich im April 2022 an den Gesundheitsminister gestellt hat, zeigte sich Gesundheitsminister Rauch bemüht. Doch eine Folgeanfrage im Jahr 2023 hat ergeben, dass bis dato kaum etwas passiert ist. Durch ihr chaotisches Corona-Management hat die Regierung das Vertrauen der Bevölkerung in die kostenlosen Kinderimpfungen verspielt, so Silvan, „aber auch die FPÖ hat das ihre dazu beigetragen, ich erinnere mich noch daran, dass Herbert Kickl ein Wurmmittel als Mittel der ersten Wahl gegen Corona empfohlen hat, jeder weitere Kommentar dazu erübrigt sich“, so der SPÖ-Abgeordnete abschließend.

SERVICE: Die parlamentarischen Anfragen samt den Zahlen und Daten sind hier zu finden: https://tinyurl.com/4zexn4fp und hier: https://tinyurl.com/2j982n24

(Schluss) PP/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at