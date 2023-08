8. Bezirk: „dotdotdot“ zeigt Kurzfilme von Priit Tender

Infos zur Freiluft-Vorstellung am 27. August: 0650/50 900 50

Wien (OTS/RK) - Ende Juli wurde das Kurzfilm-Festival „dotdotdot“ im Garten des „Volkskundemuseum Wien“ (8., Laudongasse 15-19) gestartet. Unter dem Motto „Closer Than Ever“ sind jeweils am Sonntag, Montag und Dienstag reizvolle Streifen zu sehen. Die nächste Freiluft-Aufführung findet am Sonntag, 27. August, ab 20.00 Uhr, statt. Das „dotdotdot“-Team zeigt an diesem Abend 6 kurze Animationsfilme des aus Estland stammenden Priit Tender, darunter die Werke „Message To The Neighbours“ (2006) und „Dog Apartment“ (2022). Präsentiert werden alle Produktionen in den Original-Fassungen mit englischen Untertiteln. Im Anschluss an die Vorstellung (Dauer: 74 Minuten) spricht Kuratorin Lisa Mai mit dem Filmemacher. Eintritt: „Pay As You Can“ (Ermäßigung: 6 Euro, Empfehlung: 8 Euro, „Extraliebe“: 10 Euro). Veranstalter des Open-Air-Festivals ist die Vereinigung „dotdotdot – Verein zur Kultivierung der kurzen Form“. Auskünfte: Telefon 0650/50 900 50 bzw. E-Mail welcome@dotdotdot.at.

Kurzweilige Cineastik

Zwei weitere Film-Aufführungen im idyllischen Museumsgarten sind für Montag, 28. August, und für Dienstag, 29. August, geplant. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr. Montag dauert die Vorstellung 70 Minuten. Unter anderem faszinieren die Produktionen „Golden Shadow“ (Katrina Daschner, 2022) sowie „Upwards Tide“ (Daniela Zahlner, 2022). Dienstag erstreckt sich das Film-Programm über 97 Minuten. Zum Beispiel gelangt im Freiluft-Kino das Werk „Im Traum sind alle Quallen feucht“ (Marie Luise Lehner, 2023) zur Vorführung. Unterhaltungen mit den Künstler*innen ergänzen die Kurzfilm-Abende. Am Donnerstag, 31. August, endet das Festival mit einer feinen „Literatur-Stunde“ („Dear Leonora: Gaukelei & Wundersames“): Lesungen, Musik plus Filme sorgen ab 19.00 Uhr für Kurzweil. Als Ausweichquartier bei Regen dient der „Große Saal“ des Museums. Gefördert wird das Kurzfilm-Fest durch die Kulturabteilung der Stadt Wien, den Bezirk und andere Stellen. Alle Details zu dem Kultur-Projekt: https://dotdotdot.at/.

Allgemeine Informationen:

