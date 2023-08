Gaál: Familienfest „Tag des Wiener Wohnbaus“ steigt am 3. September

Stars wie Robert Steiner, 29er Blech und Wiener Wahnsinn sind beim Fest mit großem Beratungsangebot rund um den sozialen Wohnbau mit dabei.

Wien (OTS) - Der Rudolf-Bednar-Park in der Krakauer Str. 17 (Leopoldstadt) verwandelt sich anlässlich des „Tags des Wiener Wohnbaus“ am Sonntag, den 3. September, erneut in ein großes Service- und Entertainment-Areal. Das Fest zeigt von 12 bis 18.30 Uhr das breite Spektrum der Stadt Wien an Service- und Unterstützungsleistungen rund ums Wohnen. Im Fokus stehen heuer die Themen Leistbarkeit, Finanzierung von Wohnkosten, Beihilfen und Förderungen. Erstmals ist das Wiener Klima-Tour mit Tipps zum Energiesparen vor Ort.

Kathrin Gaál: „Kommen Sie zum Tag des Wiener Wohnbaus, lassen Sie sich beraten und genießen Sie das umfangreiche Unterhaltungsprogramm.“

„Das Wiener Wohnmodell ist weltweit einzigartig. Regelmäßig besuchen uns Delegationen aus der ganzen Welt, um sich aus der Fülle an Möglichkeiten etwas abzuschauen. Am Tag des Wiener Wohnbaus wollen wir für alle Wienerinnen und Wiener diesen Wiener Weg an einem Ort erlebbar machen. Die Palette an Möglichkeiten reicht dabei von rechtlicher Beratung über den Zugang zu leistbaren Wohnungen bis hin zu Sanierungsberatung und persönlichen Förderungen.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten rückt Wien nicht von dem Grundsatz ab, dass niemand zurückgelassen wird. Sei es durch den Wohnbonus, den Gemeindebaubonus oder die Wohnbeihilfe NEU. In Wien halten wir zusammen und finden für alle Herausforderungen gemeinsam eine Lösung!

Kommen sie zum Tag des Wiener Wohnbaus, lernen sie das Wiener Wohnmodell kennen, lassen sie sich zu offenen Fragen beraten - und genießen sie das kostenlose Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie!“, freut sich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál auf den Event.

Unterhaltungsprogramm für alle Geschmäcker – von OKIDOKI on Tour bis Wiener Wahnsinn

Damit die Unterhaltung nicht zu kurz kommt und der Tag ein Fest für die ganze Familie wird, gibt es begleitend zu den vielfältigen Beratungsangeboten ein umfangreiches Musik- und Vergnügungsprogramm für Kinder und Erwachsene. Am genauen Ablauf wird noch gefeilt, zu den Highlights zählen heuer Robert Steiner mit OKIDOKI on Tour, die Blasmusikkapelle "29er Blech", eine Mitmach-Kochstation, ein Sportprogramm für die ganze Familie mit dem ASKÖ-WAT, der 1. Wiener Gemeindebauchor und als krönender Abschluss rockiges von der Band Wiener Wahnsinn.

Zudem kürt das Nachbarschaftsservice wohnpartner den Sieger des großen Boccia-Turniers 2023. Für das leibliche Wohl sorgen Ess-Stationen und Getränke-Stände.

Geballte Servicekraft rund ums Wohnen

Die MieterHilfe der Stadt Wien unterstützt und bietet Soforthilfe bei allen rechtlichen Fragen rund ums Wohnen, auch Mietverträge, Betriebskostenabrechnungen und Ablösen werden kostenlos vor Ort überprüft. Auf dem Infostand der Wohnberatung Wien können sich die Besucher*innen bei der Suche nach einer Gemeindewohnung oder einer geförderten Wohnung beraten lassen. Bei konkreten Fragen zum Leben im Gemeindebau ist Wiener Wohnen mit dabei, ebenso wie das Team von wohnpartner. Das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien bietet auch soziale Beratung und vermittelt an die passenden Stellen bei Bedarf. Die Mitarbeiter*innen der Hauskunft präsentieren die Beratungs- und Förderangebote rund um Energiesparen und Heizungstausch bei der Sanierung von Ein-, Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen.

Wenn es um die Wohnbeihilfe geht, stehen die Expert*innen der Abteilung Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50) beratend zur Seite, die Abteilung Technische Stadterneuerung (MA 25) informiert über Fördermöglichkeiten von außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen. Das Stadtteilmanagement Nordbahnviertel der GB* (Gebietsbetreuung Stadterneuerung) präsentiert Initiativen im Grätzl. Zusätzlich zeigen die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39) sowie das Immobilienmanagement der Stadt Wien (MA 69) ihr Leistungsspektrum auf.

Beim Fest ist diesmal die „Wiener Klima-Tour“, eine interaktive Ausstellung zum Thema Klimaschutz vertreten. Auf mehreren Lastenfahrrädern werden dabei unterschiedliche Themen wie Kreislaufwirtschaft, Energie, Wasser oder etwa Ernährung behandelt. Wien Energie ist mit einem Infostand zum aktuellen Strom und Erdgas-Angebot mit dabei und am Infostand des Kuratoriums für Verkehrssicherheit gibt es ein Wiedersehen mit der Kultfigur Helmi.

Das vollständige Programm finden Interessierte unter wienwohntbesser.at.

