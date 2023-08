AVISO – Di, 05. Sept., 11:00 Uhr: Gletscherbegräbnis am Großglockner

Politik, Wissenschaft, Athlet:innen und Kirche besprechen die Gletscherschmelze und allgemeine Auswirkungen der Klimakrise

Wien (OTS) - Am Dienstag, 05. September, organisierert Protect Our Winters Austria, ein Gletscherbegräbnis in der Umgebung des Großglockner und der Pasterze. Die Pasterze wird früher als gedacht ihre Zunge verlieren und damit nicht mehr Österreichs größter Gletscher sein. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, um vor Ort eine sachliche und überparteiliche Auseinandersetzung zu den Auswirkungen des Klimawandels in Österreich anzustoßen. Neben einer symbolischen Beisetzung zusammen mit der Kath. und Ev. Kirche, der Glockner Kapelle, und einem Sarg aus Eis werden nach einer Prozession, geleitet von Bischofsvikar Engelbert Guggenbichler, Kurzvorträge die sozialen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen des Klimawandels in Österreich beleuchten.

Die Vorträge zu je 10 min werden von Barbara Pucker (Geschäftsführerin Nationalpark), Christian Salmhofer (Geschäftsführer Klimabündnis Kärnten) und Nina Knittel (Wegener Center) gehalten.



Das Event findet öffentlich statt. Nach dem Termin stehen alle Anwesenden für Fragen zur Verfügung; für Verpflegung ist gesorgt.

Teilnehmer:innen:

NR-Ageordnete: Carina Reiter, Lukas Hammer, Meri Disoski, Walter Rauch; Europa Abgeordneter: Andreas Schieder; BGM: Hannes Schernthaner, ÖSV-Athlet Julian Schütter, Freerideweltmeisterin Manuela Mandl, Geschäftsführerin KEM Region Mölltal Sabine Seidler, Protect Our Winters Geschäftsführer Moritz Nachtschatt uvm.

Zeit:

Dienstag, 05. September

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Ort:

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, Großglockner-Hochalpenstraße

Medienvertreter:innen und Privatpersonen sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Eine Anmeldung unter moritz@protectourwinters.at oder unter diesem Formular ist erforderlich.

