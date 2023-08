HABIT würdigt starken Teamgeist

Kampagne "Against the Odds / den Widrigkeiten zum Trotz" weist auf Hürden und Stärken in der Behindertenarbeit hin.

Wien (OTS) - HABIT - Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam startete Mitte August die Employer Branding Awareness Kampagne „Against the Odds / den Widrigkeiten zum Trotz“. Die Initiative weist auf die alltäglichen Herausforderungen im Behindertenbereich hin und zeigt in sechs Geschichten auf, welche Strategien verschiedene Teams bei HABIT entwickelt haben, um sie zu bewältigen. Damit würdigt die Online-Kampagne die außergewöhnlichen Leistungen und den starken Teamgeist bei HABIT.

Qualitätsvolle Betreuung den Widrigkeiten zum Trotz

Ein zentrales Anliegen der Kampagne ist es, ein realistisches Bild der Behindertenarbeit zu vermitteln. Hierbei werden nicht nur die positiven Aspekte beleuchtet, sondern auch die alltäglichen Herausforderungen hervorgehoben. Beispielsweise führt der Personalmangel häufig zu begrenzter Flexibilität bei der Dienstplanung. Gleichzeitig belasten physisch und emotional anspruchsvolle Situationen den Arbeitsalltag im Behindertenbereich.

Um diese und weitere Hürden zu überwinden, entwickeln Mitarbeiter*innen stets kreative Wege, um dennoch die bestmögliche Betreuung für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. „Against the Odds, also den Widrigkeiten zum Trotz, leisten unsere Mitarbeiter*innen tagtäglich großartige Arbeit. Darauf wollen wir mit unserer Initiative hinweisen“, fasst Cornelia Feigl, die Leiterin des Recruiting-Teams bei HABIT, die Botschaft der Kampagne zusammen.

Herausforderungen gemeinsam begegnen

In enger Zusammenarbeit haben sich Kolleg*innen aus den HABIT Wohneinrichtungen, Tageszentren und der mobilen Begleitung für die Kampagne ausgetauscht. In Workshops haben sie die größten Herausforderungen identifiziert und Lösungsstrategien diskutiert. Dabei wurde schnell deutlich, dass ein funktionierendes und wertschätzendes Miteinander in schwierigen Situationen von entscheidender Bedeutung ist. „Wir sind froh, dass viele Mitarbeiter*innen aktiv an der Kampagne mitgewirkt und bewährte Strategien zur Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen mit uns geteilt haben. Nur durch dieses große Engagement in den Teams können wir unseren Auftrag erfolgreich erfüllen“, betont der HABIT Geschäftsführer, Andreas Kauba.

Als Ergebnis dieses Austausches haben Mitarbeiter*innen sechs Geschichten entwickelt, die einen Impuls für weitere kreative Ideen und Lösungsansetze geben sollen. Diese Geschichten werden in den kommenden Wochen über die Social Media-Kanäle von HABIT verbreitet und sind online unter https://recruiting.hb.at abrufbar.

HABIT – Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam

Das HABIT - Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam steht für qualitativ hochwertige Betreuung von Menschen mit komplexen Behinderungen. Das interdisziplinäre Team von HABIT begleitet in 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, das waberl für zeitlich befristetes Wohnen, fünf Tageszentren und der Mobilen Begleitung insgesamt rund 470 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in einem integrierten Lebensumfeld. HABIT ist Teil der „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe. https://www.hb.at/habit/

