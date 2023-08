JG-Kögl: Nicht brennen, nicht pecken – her mit dem gratis Klimaticket für alle jungen Menschen!

Klimaschutzministerium hat das Problem hoher Preise erkannt, aber offenbar keine Lösungen – Junge Generation in der SPÖ fordert gratis Klimaticket für alle bis 24

Wien (OTS/SK) - „1.000 Euro ist eine wirklich große Summe, gerade in Zeiten der Teuerung – das zeigt der Umstand, dass sich junge Menschen auf einem Festival ein Klimaticket tätowieren lassen, nur um ein Jahr gratis die Öffis nutzen zu können. Solche Aktionen sollte es nicht brauchen, um sich Öffi-Verkehr leisten zu können – vielmehr braucht es jetzt echte Maßnahmen, um Mobilität für junge Menschen leistbar zu machen!“, erklärt der Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, Michael Kögl. ****

Das Klimaticket sei eine gute Idee, für viele junge Menschen aber nach wie vor zu teuer und gerade im ländlichen Raum nur bedingt eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr. „Wir wollen, dass junge Menschen öffentlichen Verkehr im ganzen Land nutzen können und damit gar nicht in die Situation kommen, auf das Auto angewiesen zu sein und dieses bezahlen zu müssen. Deshalb fordern wir die Umweltministerin auf, allen jungen Menschen bis 24 ein gratis Klimaticket zur Verfügung zu stellen und beim Ausbau der Öffi-Verbindungen am Land endlich in die Gänge zu kommen!“, so Kögl.

Die Junge Generation in der SPÖ wird in den nächsten Wochen und Monaten mit verschiedenen Partner*innen diese Forderung vorantreiben und auch entsprechend um Unterstützung in Gemeinden und Bundesländern werben sowie einen breiten Schulterschluss mit Interessensvertretungen anstreben, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. „Es geht jetzt nicht um billige PR-Gags der Ministerin, um im anlaufenden Wahlkampf eine gute Figur zu machen, sondern darum, echte Maßnahmen im Sinne der jungen Menschen in Österreich zu treffen. Her mit dem gratis Klimaticket für junge Menschen und her mit gescheiten Öffi-Verbindungen im ländlichen Raum!“, fordert Kögl abschließend. (Schluss) lp

