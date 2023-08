Lotto: Ein Jackpot mit 1,4 Millionen wartet bei „6 aus 45“

Joker Doppeljackpot – es geht um 600.000 Euro

Wien (OTS) - Am Mittwoch rollten die „sechs Richtigen“ 15, 17, 24, 25, 30 und 37 aus dem Lotto-Ziehungstricher. Eine Zahlenkombination, die kein Spielteilenhmer und keine Spielteilnehmerin angekreuzt hatte. Auch gab es keinen Quicktipp mit den richten Zahlen. Das macht aus der nächsten Ziehung eine Jackpot-Runde, 643.000 Euro liegen bereits im Topf. Am Sonntag warten im Sechser-Rang rund 1,4 Millionen Euro.

Über einen Sologewinn beim Fünfer mit der Zusatzzahl 29 kann sich ein:e Oberösterreicher:in freuen. Einen Quicktipp mit zwölf Tipps ins Rennen geschickt, war der Gewinn im siebenten davon abgebildet. Die Zahl 30 fehlte zum Sechser. Dafür gibt es rund 87.000 Euro aufs Gewinnkonto.

LottoPlus

Die LottoPlus-Ziehung am Mittwoch endete ohne Gewinn im Sechser-Rang. Davon profitieren wieder die Gewinner:innen im nächstniedrigeren Rang – dem Fünfer. 40 Gewinner:innen freuen sich hier über je 6.225,40. Für den LottoPlus Sechser am Mittwoch werden 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker steht aktuell ein Doppeljackpot auf dem Spiel. Zum zweiten Mal in Folge hatte niemand „Ja“ zur richtigen Jokerzahl gesagt und somit liegen bereits rund 456.000 Euro im Topf. Am Sonntag wird das „Ja“ also besonders interessant, da geht es dann im ersten Rang bereits um 600.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. August 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 642.847,16 – 1,4 Mio. Euro warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 86.784,30 61 Fünfer zu je EUR 1.475,30 129 Vierer+ZZ zu je EUR 224,20 2.851 Vierer zu je EUR 59,10 3.793 Dreier+ZZ zu je EUR 19,00 47.166 Dreier zu je EUR 6,10 158.135 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 15 17 24 25 30 37 Zusatzzahl 29

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. August 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 40 Fünfer zu je EUR 6.225,10 2.048 Vierer zu je EUR 20,60 34.541 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 22 23 27 32 33

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. August 2023

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 455.701,03 – 600.000 Euro warten 9 mal EUR 10.000,00 75 mal EUR 1.000,00 798 mal EUR 100,00 8.185 mal EUR 10,00 80.416 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 0 8 8 7 4 4

