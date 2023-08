Zwei neue Directors verstärken das Team von TPA Steuerberatung: Dominik Millner und Christoph Rommer

Wien (OTS) - Das österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA hat seine Führungsriege erweitert und hat mit Juli dieses Jahres Dominik Millner und Christoph Rommer zu Directors ernannt. Die neuen Directors sind am TPA Standort in Wien tätig.

Dominik Millner (42) verstärkt seit November 2022 TPA und betreut namhafte Kunden aus dem Immobiliensektor. Aktuell leitet er ein 13-köpfiges IFRS-Team, das sich u.a. mit Bewertungsfragen und der Erstellung von Konzernabschlüssen nach IFRS befasst. Vor seinem Start bei TPA war Dominik Millner bei verschiedenen börsennotierten Unternehmen tätig und hat sich insbesondere mit der Automatisierung von Finanzprozessen beschäftigt. Der Niederösterreicher absolvierte das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Darüber hinaus schloss Dominik Millner den „Master of Legal Studies of European Business Law“ an der WU Executive Academy ab und ist Certified Management Accountant (Institute of Management Accountants - USA).

Der gebürtige Golser (Burgenland) Christoph Rommer (36) spezialisierte sich bereits während seines Betriebswirtschaftsstudiums an der Wirtschaftsuniversität in Wien im Masterlehrgang „Finance und Accounting auf das Steuerrecht. Nach seinem Studienabschluss 2015 führte ihn sein Weg direkt zu TPA. Von da an stieg er konsequent Schritt für Schritt die Karriereleiter des renommierten Steuerberatungsunternehmens hoch. Das Beratungsportfolio von Christoph Rommer ist vielfältig, es umfasst unter anderem Kryptowährungen, Kapitalvermögen, Start-ups und Immobilien.

Karin Fuhrmann, Managing Partnerin bei TPA, über die neuesten Karriereschritte: „Wir freuen uns, dass wir auf engagierte und kompetente Mitarbeiter:innen wie Dominik Millner und Christoph Rommer zählen können. Sie stehen für das starke, motivierte Team von TPA und sind großartige Beispiele für genützte Karrierechancen, die wir unseren top-motivierten Mitarbeiter:innen bieten.“

TPA beschäftigt über 750 Mitarbeiter:innen an vierzehn österreichischen Niederlassungen.

