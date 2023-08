Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Auserlesenem im Stift Altenburg bis zu Gypsy-Jazz-Klassikern in Bruck an der Leitha

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen von „Allegro Vivo“ bringt ein Kammermusik-Ensemble rund um Tanja Becker-Bender an der Violine, Veit Hertenstein an der Viola, Wen-Sinn Yang am Cello und Björn Lehmann am Klavier heute, Mittwoch, 23. August, ab 19 Uhr im Stift Altenburg „Auserlesenes“ von Johannes Brahms und Max Reger zu Gehör. Morgen, Donnerstag, 24. August, folgt ab 19 Uhr im Stift Zwettl das Charity-Konzert „Perspektiven“ der Meisterkurse. Konzerte der Meisterkurse sind auch eine Matinée am Freitag, 25. August, ab 11 Uhr im Kunsthaus Horn bzw. die „Klangwelle“ ab 19 Uhr im Stift Geras.

Teilnehmende der Kinderkurse bringen ihr Können an diesem Tag ab 10.30 Uhr am Campus Horn zum „Erbblühen“ bzw. ab 16 Uhr in der Basilika Maria Dreieichen zur „Entfaltung“, ehe am Samstag, 26. August, ab 10.30 Uhr am Campus Horn mit „Bravi!“ die Abschlussmatinée auf dem Programm steht. Ab 20 Uhr spielt dann das Acoustic Jazz Quartet im Kunsthaus Horn Gipsy, Jazz und Groove von Django Reinhardt bis Friedrich Gulda. Am Sonntag, 27. August, entwerfen Thomas Fheodoroff, Thomas Selditz, Maria Grün, Wolfgang Bankl u. a. ab 16 Uhr auf Burg Raabs ein „Klanguniversum“ von Max Reger und Johannes Brahms. Am Mittwoch, 30. August, gestalten Teilnehmende der Meisterkurse ab 10.30 Uhr in Horn einen „Open Space“ und versprühen Elisabeth Leonskaja, Dominik Wagner, Wally Hase u. a. mit Ludwig van Beethoven und Franz Schubert ab 19 Uhr im Stift Altenburg „Lebenskraft“.

Am Donnerstag, 31. August, zeigen sich Teilnehmende der Meisterkurse ab 19 Uhr auf Schloss Rosenburg „In Stimmung“, am Freitag, 1. September, gestalten sie ab 11 Uhr im Kunsthaus Horn eine Matinée und zeigen ab 19 Uhr in der Pfarrkirche von Eggenburg ihre „Leidenschaft“. Am Samstag, 2. September, lässt das Duo Minerva ab 19 Uhr in der Alten Schmiede in Schönberg am Kamp eine „Hymne auf die Liebe“ erklingen, am Sonntag, 3. September, zeichnen das Kreisler Trio Wien, Dorothy Khadem-Missagh u. a. mit Friedrich Nietzsche, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms ab 16 Uhr für eine „Soirée im Schloss“ Ottenstein verantwortlich. Nähere Informationen und Karten unter 02982/4319, e-mail tickets @ allegro-vivo.at und www.allegro-vivo.at.

Auch das diesjährige „isaFestival“ in der Semmeringregion setzt heute, Mittwoch, 23. August, sein Programm mit „Open Stage Classics“ ab 17 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz bzw. ab 19.30 Uhr im Schloss Reichenau fort. Weitere Konzerte gibt es morgen, Donnerstag, 24. August, ab 17 Uhr in der Ghegahalle sowie jeweils ab 19.30 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz, im Schloss Reichenau und im Parkhotel Hirschwang. Weiters stehen am Freitag, 25. August, ab 15 Uhr im Schloss Reichenau ein „Nachmittag der Neuen Musik“, ab 17 Uhr im Liechtensteinhaus „Kultur und Kulinarik am Berg“, ab 17 Uhr auf Burg Feistritz „Gemeinsam!“ und ab 19.30 Uhr auf Schloss Reichenau das „Highlight-Konzert der isa23“ auf dem Programm. Am Samstag, 26. August, erklingt ab 11 Uhr auf Schloss Reichenau „A Tribute to Hatto Beyerle“, heißt es ab 15 Uhr im Gerhardthof „Wir sind, wie wir waren“, sind ab 16.30 Uhr im Kurpark von Reichenau „Wasser - Klänge vom Quell des Lebens“ zu hören und beschließt das „Preisträger_innenkonzert isa23“ ab 19.30 Uhr auf Schloss Reichenau das Festival. Nähere Informationen und Karten 0660/9513353, e-mail isa-festival @ mdw.ac.at und www.isa-music.org.

Gloggnitz bietet in den nächsten Tagen neben den isa-Konzerten auch eine „Sommerliche Liederreise mit Bariton Rafael Fingerlos“ am Samstag, 26. August, „Beethoven und Brahms – die Symphonik am Klavier“ mit Leonel Morales am Mittwoch, 30. August, und „Simply Mozart“ mit dem Györ Philharmonic Orchestra am Samstag, 2. September. Beginn im Stadtsaal Gloggnitz ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Im Stiftspark von Melk steht heute, Mittwoch, 23. August, ab 18 Uhr eine weitere Gartensommernacht u. a. mit Mainstream- und eigenen Songs von More than Friends auf dem Programm, ab 19 Uhr folgt eine Musikarchivführung inklusive einer Violoncello-Darbietung von Sebastian Neulinger. Am Freitag, 25. August, sind ab 19 Uhr vor dem Gartenpavillon Beiträge von Robert und Clara Schumann, Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy zum Thema „Liebesfreud und Leid“ zu hören. Am Sonntag, 27. August, begleitet zunächst die Stiftsmusik ab 11 Uhr vor dem Gartenpavillon mit Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Jan Dismas Zelenka auf eine „Barocke Zeitreise“, ehe ein „Feuerwerk der Orgel“ von César Franck, Nicolas de Grigny, Maximilian Schnaus und Charles Marie Widor ab 20 Uhr in der Stiftskirche die diesjährigen Sommerkonzerte beschließt. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ sind heute, Mittwoch, 23. August, ab 19.30 Uhr Martin Rotheneder im Weinbau Steurer-Maier in Grunddorf (0664/8779975 und www.weinbau-steurer-maier.at), morgen, Donnerstag, 24. August, ab 19.30 Uhr Otto Lechner im Weingut Förthof in Krems (0664/88861309, e-mail weingut @ derfoerthof.at und www.derfoerthof.at), am Samstag, 26. August, ab 20 Uhr Marina & The Kats im Weingut Köck in MIttergrabern (e-mail weingut-koeck @ hotmail.com und www.weingut-koeck.at), am Montag, 28. August, ab 20 Uhr Kabane 13 im Schaflerhof in Traiskirchen (0699/15237800, e-mail wein @ schaflerhof.at und www.schaflerhof.at), am Dienstag, 29. August, ab 20.30 Uhr Clara Luzia im Gasthaus Nährer in Rassing (e-mail office @ gasthaus-naehrer.com und www.gasthaus-naehrer.com), am Donnerstag, 31. August, dieSTEINBACH bei Weinbau Müllner in Jedenspeigen (0664/4187563, e-mail michaelmuellner @ aon.at und www.wein-muellner.at), am Freitag, 1. September, ab 20 Uhr Großmütterchen Hatz im Bio-Weingut Payr in Höflein (www.weingut-payr.at), am Samstag, 2. September, ab 20 Uhr Herbert Eigner und Wolfgang Kühn im Weingut Rieder in Egelsee (0664/1414417, e-mail office @ weingutrieder.at und www.weingutrieder.at) sowie am Sonntag, 3. September, ab 16.30 Uhr SarahBernhardt bei Vitikultur Moser in Rohrendorf (02732/70531 und www.vitikultur-moser.at) zu Gast. Nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Morgen, Donnerstag, 24. August, findet ab 20 Uhr im Rahmen des Bezirkshauptstadtfestes auf der Piazza des MAMUZ Mistelbach die „Nacht der Filmmusik“ statt, bei der die Stadtkapelle Mistelbach Filmhits von „Arielle" bis „Vom Winde verweht" zu Gehör bringt. Nähere Informationen und Karten beim MAMUZ Mistelbach unter 02572/20719, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Jeweils bei freiem Eintritt sind dann am Hauptplatz von Mistelbach am Freitag, 25. August, ab 18 Uhr die Project Band und die Soul Fetzer, am Samstag, 26. August, ab 19.30 Uhr Zwirn sowie Andy Marek & Freunde bzw. am Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr die Weinviertler Mährischen Musikanten und die Tanzband Focus zu hören. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Das „Grafenegg Festival“ bietet in den nächsten Tagen folgende Konzerte: morgen, Donnerstag, 24. August, ab 19.15 Uhr vor dem Wolkenturm mit dem Budapest Festival Orchester und Rudolf Buchbinder, am Freitag, 25. August, ab 19.15 Uhr vor dem Wolkenturm mit dem Mahler Chamber Orchestra und Daniil Trifonov, am Samstag, 26. August, ab 15.30 Uhr im Auditorium bei freiem Eintritt das „Ink Still Wet Abschlusskonzert“ mit dem Tonkünstler-Orchester sowie ab 19.15 Uhr vor dem Wolkenturm mit dem Tonkünstler-Orchester und Brad Lubman. Am Sonntag, 27. August, sind zunächst ab 11 Uhr im Auditorium Il Giardino Armonico und Anna Prohaska zu hören, ehe ab 19.15 Uhr vor dem Wolkenturm das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Vladimir Jurowski gemeinsam mit Kirill Gerstein am Klavier auftritt.

Am Donnerstag, 31. August spielt das Royal Concertgebouw Orchestra unter Iván Fischer ab 19 Uhr vor dem Wolkenturm Gustav Mahlers siebente Symphonie, am Freitag, 1. September, ab 19 Uhr vor dem Wolkenturm das Tonkünstler-Orchester unter Tabita Berglund gemeinsam mit Sergei Dogadin u. a. Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Violinkonzert. Am Samstag, 2. September, widmen sich Orchestra e Coro Teatro alla Scala unter Riccardo Chailly ab 19 Uhr vor dem Wolkenturm Opernchören von Giuseppe Verdi. Am Sonntag, 3. September, interpretieren zunächst Rudolf Buchbinder und Leonidas Kavakos ab 11 Uhr im Auditorium Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven, ehe ab 19 Uhr vor dem Wolkenturm die Wiener Philharmoniker unter Jakub Hrůša das Festival mit Leoš Janáček, George Enescu und Sergej Rachmaninow beenden. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Beim „Kultur.Sommer.Semmering“ zeigen Voodoo Jürgens & Die Ansa Panier morgen, Donnerstag, 24. August, „Wie die Nocht noch jung wor“ und spielt Florian Krumpöck am Freitag, 25. August, in einem Klavierrezital Werke von Franz Schubert; Beginn im Kulturpavillon ist jeweils um 19.30 Uhr. „Pluhar singt und liest Pluhar“ heißt das Programm von Erika Pluhar am Samstag, 26. August, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. August, ab 15.30 Uhr jeweils im Kulturpavillon. Ebenfalls im Kulturpavillon treten am Samstag, 2. September, ab 19.30 Uhr Ursula Strauss und Ernst Molden, am Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr die Wiener Comedian Harmonists und am Sonntag, 3. September, ab 18 Uhr die Wiener Tschuschenkapelle auf. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Bei „Jazz im Hof“ im barocken Hof des Stadtmuseums St. Pölten sind morgen, Donnerstag, 24. August, das Jelena Popržan Quartett sowie Gina Schwarz & Multiphonics 8, am Freitag, 25. August, Yaron Herman und das Tuba Trio sowie am Samstag, 26. August, Shake Stew und Alpha Trianguli zu hören. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/333-2601 und e-mail kultur @ st-poelten.gv.at; Karten unter www.jazzimhofstpoelten.com.

„Musikalische Kostbarkeiten“ servieren Felix Deinhofer und das Viola-Quartett am Samstag, 26. August, bzw. Franz Reithner und Sylvia Kummer am Samstag, 23. September, in der Töpperkapelle Neubruck. Beginn ist jeweils um 11 Uhr; nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail presse @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info.

Beim „Purkersdorf Open Air“ treten am Samstag, 26. August, ab 19 Uhr auf dem Hauptplatz von Purkersdorf MaSchurAnz, Gert Steinbäcker und Band, Thomas Spitzer sowie Thomas Stipsits und Ulli Bäer auf. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf unter 02231/63601, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at und www.purkersdorf.at.

Ebenfalls am Samstag, 26. August, spielen anlässlich des 1.200-Jahre-Jubiläums der Gemeinde alle vier Blasmusikkapellen von Ardagger mit insgesamt 130 Musizierenden im Steinbruch Kollmitzberg auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Marktgemeinde Ardagger unter 0676/6047728, e-mail buergermeister @ ardagger.gv.at und www.ardagger.gv.at.

Auf der Donaubühne Tulln gastieren am Samstag, 26. August, ab 20 Uhr Goran Bregovic und die Wedding and Funeral Band mit „Three Letters from Sarajevo" sowie am Donnerstag, 31. August, ab 19.30 Uhr Andreas Schager, Thomas Hampson und Lidia Baich mit „Götterklang trifft Donaugold“. Zudem begleiten The Solomons am Samstag, 2. September, ab 20 Uhr bei freiem Eintritt das große Feuerwerk der Gartenbaumesse Tulln. Karten u. a. beim Ticketshop Gute Unterhaltung unter 02272/68909; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

In der Burg von Gars am Kamp präsentiert Otto Lechner am Samstag, 26. August, ab 20 Uhr Pink Floyds „The Dark Side of the Moon“, am Freitag, 1. September, folgt ab 15 Uhr ein Open-Air-Sommerkonzert mit Rudy Giovannini. Am Samstag, 2. September, gelangen ab 20 Uhr neben Carl Orffs „Carmina Burana“ auch die „Carmina Austriaca“ von Michael Korth und Gerald Wirth mit Corina Koller, Thomas Lichtenecker und Wolfgang Resch zur Aufführung. Am Freitag, 15. September, kann man ab 20 Uhr Peter Ratzenbecks „Saitenzauber“ erliegen, am Samstag, 23. September, verabschiedet sich Intendant Johannes Wildner ab 20 Uhr mit einer „Schubertiade“. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

Beim „Traismaurer Kultursommer“ singen Wolfgang Böck und Adi Hirschal am Samstag, 26. August, im Schlosshof von Traismauer ihre „Strizzilieder“. In der Fine Art Galerie Traismauer gibt dann das Austrian Syndicate am Freitag 1. September, ein Konzert. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Infostelle Traismauer unter 02783/8555, e-mail tourismusinfo @ schloss-traismauer.at und www.weinartzone.at/kultursommer bzw. unter 0664/3388720, e-mail office @ fineartgalerie.at und www.fineartgalerie.at.

Am Sonntag, 27. August, lässt das Haydn Baryton Trio Budapest ab 16 und 19 Uhr auf Schloss Wolfsthal „Musik am Fürstenhof“ erklingen. Am Freitag, 15. September, folgt ab 19.30 Uhr ein „Galakonzert im Schloss“ von Petronell Carnuntum mit der Salzburger Hofmusik, am Sonntag, 17. September, ab 10 Uhr in der Marienkirche von Bad Deutsch-Altenburg ein „Hier liegt vor deiner Majestät – Sing along!“ mit dem Bläserensemble des Jugendsymphonieorchesters Tulln und Cantus Carnuntum; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

„Jazz auf der Hauswiese“ beim Gasthaus Hauswiese in Baden bringt am Montag, 28. August, ab 19 Uhr Jive for Five, am Montag, 4. September, ab 18 Uhr Peter Natterer und Freunde sowie Montag, 18. September, ab 18 Uhr Paco mit Swing, Blues, Funk und Latin. Eintritt: freie Spende; Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

Am Dienstag, 29. August, spielt ab 19.30 Uhr die Vienna Jazz Group im Ristorante Pierino in Traiskirchen auf. Eintritt: freie Spende; Reservierungen unter 02252/57227; nähere Informationen unter Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Am Freitag, 1. September, verbreiten Michaela Rabitsch und Robert Pawlik ab 19 Uhr im Salettl Lilienfeld „Indian Spirit“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0680/4002767 und www.salettl-lilienfeld.at.

Am Freitag, 1. September, treten auch Sarah Machac und das Bernhard Wiesinger Quintett im Alten Depot in Mistelbach auf. Am Freitag, 8. September, folgt Recharged mit einer Mischung aus Rock’n‘Roll, Punk, Funk und Pop. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach unter 02572/3955, e-mail office @ altesdepot.at und www.erste-geige.at.

Schließlich spielt das Joschi Schneeberger Gypsy Swingtet featuring Patrizia Ferrara am Freitag, 1. September, ab 20 Uhr aus Anlass des Jubiläums 35 Jahre Freiraum im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha Gypsy-Jazz-Klassiker, genretypische Originals und Djangos Reinhardts schönste Kompositionen. Nähere Informationen und Karten unter 02162/62349, e-mail seidl-keller @ kabsi.at und freiraum @ schule.at bzw. www.kultur-bruck.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse