Raiffeisen Vorsorge Wohnung testet innovative digitale Vermietung in Kooperation mit Trovato erstmals in Pilzgasse 28, 1210 Wien

Mietinteressenten sollen bei Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW) künftig die angebotenen Objekte digital auswählen und zu jedem gewünschten Termin besichtigen können.

Wien (OTS) - RVW bietet diese innovative Art der Vermietung erstmals beim vor kurzem fertiggestellten Wohnbau in der Pilzgasse 28 im 21. Wiener Gemeindebezirk an. Kooperationspartner ist das Unternehmen Trovato, das sich auf die smarte, digitale Wohnungsvermietung spezialisiert hat und eng mit der Hausverwaltung Team19 zusammenarbeitet.

Konkret können potenzielle Wohnungsmieter über ein angebrachtes Schloss, das sich über eine App steuern lässt, die Immobilie ohne Makler zu einem von ihnen festgelegten Zeitpunkt begutachten. Das erhöht den Komfort und die Flexibilität bei der Suche nach einem geeigneten Mietobjekt wesentlich. Selbstverständlich steht auch das Vermietungsteam der RVW nach wie vor für gemeinsame Besichtigungen zur Verfügung.

38 Wohneinheiten werden vermietet

In der Pilzgasse in Wien Floridsdorf werden ab sofort von insgesamt 45 neu errichteten Wohneinheiten 38 zur Miete angeboten. Die 2-3-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von 36 bis 69m2 überzeugen durch einen optimalen Grundriss. Sie sind energieeffizient gebaut und hochwertig ausgestattet, unter anderem mit zeitgemäßen, kompletten Einbauküchen. Balkone, Terrassen, Eigengärten oder Loggien bieten bei einem Teil der Wohnungen einen zusätzlichen, attraktiven Raum zum Leben im Freien. Das Objekt besticht zudem durch seine ausgezeichnete Lage mit perfekter Infrastruktur und hervorragender Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Das Wohnprojekt ist eine Kooperation von der RVW und dem Bauträger Breiteneder Immobilien Development GmbH (BIP).

Standard für Mieter weiter erhöht

RVW-Geschäftsführerin Marion Weinberger-Fritz freut sich, dass mit Trovato eine innovative Form der Vermietung auf digitaler Basis angeboten werden kann: „Es ist unser erstes gemeinsames Projekt und ich bin überzeugt, dass wir damit den Standard für unsere Mieter weiter erhöhen.“ Das Geschäftsprinzip der Vorsorgewohnung erklärt sie so: “Die Wohnungseigentümer sind Kunden der RVW, die sich mit dem Kauf und der Vermietung der Objekte den Grundstein für ein gesichertes Zusatzeinkommen legen und damit für ihre finanzielle Sicherheit vorsorgen. Auf Wunsch übernimmt RVW über einen Mietenpool auch die Vermietung der Immobilie.“

Trovato Gründerin Anita Körbler und Gründer Andreas Dorner: „Es freut uns, das hochprofessionelle Team der RVW im Projekt Pilzgasse mit unseren innovativen Lösungen rund um smart buchbare Selbstbesichtigungen und zeitunabhängige digitale Vermittlungsprozesse unterstützen zu dürfen. “

Die trovato GmbH wurde 2021 von den Partnern Andreas Dorner und Anita Körbler gegründet. Sie bietet Abgebern und Mietinteressenten eine neue smarte Art der digitalen Wohnungsvermietung, die transparent, professionell und zeitsparend auf die sich verändernden Bedürfnisse am Immobilienmarkt eingeht. Kunden profitieren von langjähriger, tiefgehender Branchenerfahrung, lösungsorientierter Digitalkompetenz und einem breiten Angebot von Netzwerkpartnern. www.trovato.immo

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien AG und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen.

Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorgewohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertiggestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 95 bis 100 % erzielt. www.rvw.at

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 1020 Wien

Tel: +43 (1) 533 3000

Fax: +43 (1) 533 3000-2995

vorsorgewohnungen @ rvw.at

www.rvw.at