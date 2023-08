Arbeiten für Radweg in Neuhofen an der Ybbs abgeschlossen

Wichtige Investition in Verkehrssicherheit und Radinfrastruktur

St. Pölten (OTS) - Nach den Asphaltierungsarbeiten für den Geh- und Radweg entlang der Landesstraße L 6125 zwischen Neuhofen an der Ybbs und Pumperlberg sind nun die Arbeiten für den Radweg entlang des Kirchenweges in Neuhofen an der Ybbs abgeschlossen worden. Mit einem Konstruktionsaufbau wurde der Radweg in einer Breite von 2,6 Metern und mit einem beidseitigen Bankett von 0,35 Metern ausgeführt. Die Arbeiten für den rund 310 Meter langen Radweg schlossen die Firma Riedler Kies & Bau aus Winklarn und die Strabag aus St. Peter in der Au in einer Bauzeit von rund vier Monaten ab. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 210.000 Euro.

Durch die dem heutigen Standard entsprechende Radverbindung zwischen dem Rauscherweg und der Landesstraße L 6113 wurden seitens der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs und dem Land Niederösterreich ein weiterer Beitrag für eine klimafreundliche Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur geleistet. Der Radweg stellt einen Teil der überregionalen Verbindung zwischen den Orten Neuhofen an der Ybbs und Euratsfeld dar. Unmittelbar westlich des Kirchenweges befinden sich das Freibad und der Sportplatz. Die für den Bau benötigten Flächen stellten die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zur Verfügung und wurden von der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs eingelöst.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

