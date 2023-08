ORF-III-Wochenhighlights: „Falstaff“ von den Salzburger Festspielen, Neuproduktion „Hitler und der Rassenwahn“

Von 28. August bis 3. September 2023

Wien (OTS) - „ORF-III-Sommer-Montag“: Viktor Gernots „Streifzüge durch meine besten Jahre“, „Alltagsgeschichte“-Doppel, „Sommer(nach)gespräche“

Der „ORF-III-Sommer-Montag“ am 28. August präsentiert ab 20.15 Uhr „Streifzüge durch meine besten Jahre“ von Kabarettist Viktor Gernot. Danach startet Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“ mit der im Jahr 2000 entstandenen Dokumentation „Im Versatzamt“ (21.00 Uhr) und begibt sich danach in der Folge „Neun Flugstunden von Zuhause“ aus dem Jahr 1999 auf eine filmische Urlaubsreise in die Dominikanische Republik (21.45 Uhr). Anschließend an das „Sommergespräch“ in ORF 2 mit Parteichef Andreas Babler (SPÖ) folgt eine neue Ausgabe der „Sommer(nach)gespräche“ (22.30 Uhr):

ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher begrüßt dazu Gerhard Zeiler (Medienmanager), Barbara Tóth (Falter), Lisz Hirn (Philosophin) und Christoph Badelt (Präsident Fiskalrat) zur Analyse. Die Politikreihe „Der Professor und der Wolf“ mit den Folgen „Sozialpartnerschaft und direkte Demokratie“ (23.20 Uhr) sowie „Politik und Medien“ (23.50 Uhr) beschließt den Abend.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 30. August, porträtiert „Heimat Österreich“ das „Almleben im Ennstal – Ein Jahr auf der Riesneralm“ (20.15 Uhr). Danach geht es in „Landleben“ (21.05 Uhr) „Durchs Traunviertel“. „Land der Berge“ führt anschließend „Vom Salzkammergut in den Chiemgau: Der Salzalpensteig“ (21.55 Uhr) und weiter auf besondere „Alpenwege: Vom Salz, vom Ötzi und dem Jakobsweg“ (22.45 Uhr).

Vierteiliger „zeit.geschichte“-Themenabend rund um Hitler

Die „zeit.geschichte“ präsentiert am Samstag, dem 2. September, die ORF-III-Neuproduktion „Hitler und der Rassenwahn“ (20.15 Uhr). Danach thematisiert die zweiteilige Dokumentation „Jugend unter Hitler“ zunächst „Die Erziehung zum Krieg“ (21.05 Uhr) sowie „Für Hitler in den Tod“ (21.55 Uhr). Den „zeit.geschichte“-Abend beschließt die Dokumentation „Lebensborn, die vergessenen Opfer“ (22.45 Uhr).

„Erlebnis Bühne“-Highlight: „Falstaff“ von den Salzburger Festspielen

Am Sonntag, dem 3. September, gibt „Erlebnis Bühne Matinee“ Einblicke in die „Obertöne Kammermusiktage“ (8.45 Uhr). Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne“ das Kult-Gesangstrio „Pavarotti, Domingo, Carreras: Die drei Tenöre“ (20.15 Uhr).

Anschließend steht mit der Neuproduktion von Giuseppe Verdis „Falstaff“ (21.45 Uhr) ein weiteres Opernhighlight der heurigen Salzburger Festspiele aus dem Großen Festspielhaus auf dem Programm. Für die Neuinszenierung von Verdis letzter Oper zeichnet Christoph Marthaler verantwortlich. In der Titelrolle des Sir John Falstaff ist Gerald Finley zu erleben, in weiteren Partien Elena Stikhina, Simon Keenlyside, Bogdan Volkov und Giulia Semenzato. Es spielen die Wiener Philharmoniker unter der musikalischen Leitung von Ingo Metzmacher, weiters singt die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at