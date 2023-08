ÖAK: Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 400.754 verbreiteter Auflage* im 1. Halbjahr 2023

Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 400.754 verbreiteten Zeitungen (davon 78.260 E-Papers) im Wochenschnitt

Wien (OTS) - Die Kombi der Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH und der Gratis-Tageszeitung oe24 meldet in der heute veröffentlichten Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das 1. Halbjahr 2023 eine verbreitete Auflage von 400.754 Exemplaren* im Wochenschnitt Montag bis Freitag.

Besonders erfreulich sind dabei vor allem die Digital-Werte, die in die verbreitete Auflage zählen: Im 1. Halbjahr 2023 kommt ÖSTERREICH & oe24 bereits auf 78.260 verbreitete E-Papers* pro Tag im Wochenschnitt.

Mediengruppe-ÖSTERREICH-CEO Niki Fellner: „Mit einer verbreiteten Auflage von 400.754 Exemplaren* konnte ÖSTERREICH & oe24 im 1. Halbjahr 2023 die wichtige 400.000er-Marke überschreiten. Unsere Digital-Offensive mit 78.260 E-Papers* im 1. Halbjahr 2023 zeigt einmal mehr, dass wir mit unserer Transformation von einem reinen Print-Medienhaus zu einem modernen, digitalen Medienhaus erfolgreich unterwegs sind. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und den Digital-Umsatz zu verdoppeln.“

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2023, Wochenschnitt Mo-Fr, verbreitete Auflage Inland, Der Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt/STAMM/OÖ/WIEN umfasst ÖSTERREICH GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE) und oe24 GESAMT/STAMM/ OÖ/WIEN (inkl. aller TBE).

In der ÖAK, die wie die Media-Analyse ein wichtiges Instrument für Werbebuchungen ist, wird unter anderem die Verbreitung von Werbeträgern in regelmäßigen Abständen durch Wirtschaftsprüfer geprüft und halbjährlich veröffentlicht. Die MA erhebt die Reichweite (Leserzahl) von Medien. Aktuelle Reichweitenzahlen sind unter www.media-analyse.at abrufbar. Die Kombi ÖSTERREICH & oe24 ist am Markt nicht buchbar.

