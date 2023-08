ORF-„Eco“ über Kreditnehmer unter Druck

Am 24. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 24. August 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Kreditnehmer unter Druck: Sollen die Banken jetzt die Zeche zahlen? Österreich ist ein geteiltes Land: Die Hälfte der Häuslbauer hat einen Kredit mit fixem Zinssatz, die andere Hälfte einen mit variablem. Seit die Zinsen europaweit wieder steigen, zahlen viele gleich ein paar Hundert Euro mehr im Monat. Für immer mehr Menschen ist das in der aktuellen Hochpreisphase kaum mehr zu stemmen. Die Banken haben ein Entgegenkommen angekündigt, aber reicht das? Oder sollen – wie das die SPÖ fordert – die Rekordgewinne der Banken abgeschöpft und mit diesem Geld die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer entlastet werden? Bericht: Michael Mayrhofer, Johannes Schwitzer-Fürnsinn

Dubiose Geschäfte: Hat eine Kärntner Firma Kunden um Millionen betrogen?

Es klang wie ein lukratives Geschäft: Die Firma „My First Plant“ verkaufte online Hanfpflanzen und versprach ihren Kundinnen und Kunden, sich um Ernte und Verkauf der CBD-Produkte zu kümmern. Diese sollten im Gegenzug bis zu 100 Euro dreimal jährlich erhalten. Doch die Sache hatte einen Haken. Seit Dezember 2022 kamen Kundinnen und Kunden nicht mehr zu ihrem Geld. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Betrug. Der Schaden soll 16 Millionen Euro betragen. Recherchen von „Eco“ zeigen, dass tatsächlich mehr Pflanzen verkauft wurden als existierten. Ist das alles ein ausgeklügelter Betrug oder hat ein unerfahrener Unternehmer unrealistische Versprechen gemacht? Bericht: Yilmaz Gülüm

Siesta am Arbeitsplatz: Zwingt uns die Hitze bald zur Pause?

In Spanien und Italien gehört die Siesta zum Arbeitsalltag. Nun wird die ausgedehnte Mittagspause auch in nördlicheren europäischen Ländern diskutiert. Denn die Hitzetage werden mehr und die Temperaturen steigen. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält die Siesta für „keinen schlechten Vorschlag“. Ähnlich sehen das Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner, denn die Produktivität nach einer Hitzepause zu Mittag würde wieder steigen. Doch die Idee, wie so eine Siesta in Österreich aussehen könnte, wurde noch gar nicht richtig ausformuliert, schon wird Kritik laut – auch von Gewerkschaft und Arbeiterkammer. Bericht: Emanuel Liedl, Markus Preslmayr

