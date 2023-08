10. Bezirk: Konzert „The Elvis Show“ am Samstag im „Tivoli“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ organisiert in Kooperation mit dem „Kulturverband Böhmischer Prater“ ein Konzert mit dem mehrfach ausgezeichneten Elvis-Presley-Imitator „Chris Kaye“: Am Samstag 26. August, unterhält dieser stimmgewaltige Sänger das Publikum ab 19.00 Uhr im Veranstaltungssaal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten mit dem abwechslungsreichen Programm „The Elvis Show“. Begleitet wird der beliebte Künstler durch die Combo „The B. Jeans Band“. Ab 18.00 Uhr ist der Saal geöffnet. „Chris Kaye“ spannt im Laufe des Abends einen nostalgischen Klangbogen, der im Zeichen der Anfänge von Elvis Presley steht („His Early Years“). Aber auch die späteren Hits des „King Of Rock’n Roll“ sind zu hören. Der Eintritt ist frei. Erteilung von Auskünften bzw. Tisch-Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“) und Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“).

Die Konzert-Koordinatorin von „Kultur 10“, Roswitha Jarolim, ist per E-Mail erreichbar: waldmuellerzentrum@chello.at. Das „Tivoli Büro“ können Musik-Begeisterte unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: tivoliwien10@hotmail.com. Informationen über sonstige Aktivitäten im Böhmischen Prater sind im Internet zu lesen: www.boehmischer-prater.com.

Allgemeine Informationen:

Elvis Presley (Sony Music): www.elvis.de

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at