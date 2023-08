„aufdirndln!“ Landesweiter Dirndlgwandsonntag am 10. September

LH Mikl-Leitner: Dirndl und Tracht vereinen Tradition und Moderne auf die schönste und nachhaltigste Weise

St. Pölten (OTS) - Am 10. September ist landesweiter Dirndlgwandsonntag. Die Volkskultur Niederösterreich lädt wieder zum Tragen von Dirndl und Tracht ein. Dabei geht es diesmal um Vielfalt und die Freude an Formen, Farben, Stoffen.

„Dirndln und Tracht haben für uns nicht nur am Dirndlgwandsonntag Tradition, sondern zählen ganzjährig zu den schönsten und beliebtesten Kleidungstücken, die jeden Anlass bereichern. Weil sie sowohl Tradition und Moderne als auch Farben, Formen und Stoffe auf schönste und nachhaltigste Weise vereinen. Und besonders unsere lokalen Schneiderinnen, Schneider und Modehäuser leisten mit ihrer Vielseitigkeit und Kreativität einen unschätzbaren Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, zu Arbeitsplätzen und zum Wirtschaftsstandort. Wir laden alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und weit darüber hinaus ein, feiern Sie mit uns den Dirndlgwandsonntag,“ so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Ein Dirndl ist vielseitig und nach Belieben kombinierbar: klassisch mit Bluse und Pumps oder mit T-Shirt und Sneakers. Der Trachtenjanker vom Opa passt super zur coolen Jean und ein buntes Tuch peppt jedes Outfit auf. Freche Accessoires sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Edel und schick, bunt und extravagant oder ganz nach eigenem Geschmack kombiniert – Tracht ist nicht nur Ausdruck einer Region, sondern vor allem der Persönlichkeit und Individualität.

Gelegenheiten zum Tragen der Tracht gibt es am Dirndlgwandsonntag viele: vom Frühschoppen, über Gottesdienste, Wanderungen, regionale Feste bis zu Zugfahrten durchs Land. Der ORF Radio NÖ überträgt am Dirndlgwandsonntag ein Radiofrühschoppen live aus Waidhofen an der Thaya, das an diesem Wochenende nicht nur den Dirndlgwandsonntag, sondern auch wieder aufhOHRchen feiert.

„Aufdirndln!“ lautet das Motto in diesem Jahr und natürlich möchte man sich dann auch zeigen. Mit dem Hashtag #dirndlgwandsonntag kann man seine schönsten Dirndlschnappschüsse auf Facebook und Instagram mit der Community teilen, oder einfach per Mail an office @ volkskulturnoe.at.

