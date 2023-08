Firmenchallenge Österreich startet am 1. Oktober 2023 mit der neuartigen Gesundheits-App "Straide"

Es geht darum, die Eigenverantwortung zu stärken, einen gesunden Lebensstil nachhaltig in den Alltag verankern zu helfen und dabei die Lebensrealität und den Berufsalltag der Menschen zu berücksichtigen. Die Expert:innen für „Food-Move-Mind“ der Wirtschaftskammer Wien unterstützen die Teilnehmer:innen und die teilnehmenden Firmen dabei gerne auf ihrem Weg zum bewussten Selbstmanagement. Mag. Harald Haris G. Janisch (Obmann Fachgruppe Personenberatung & Personenbetreuung, WK Wien) 1/4

Die Sportordination Wien ist eines der größten sportwissenschaftlichen und sportmedizinischen Institute Europas und verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung und Know-how in vielen sportrelevanten Bereichen, sondern auch im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Umso mehr freut es mich, dass wir unsere Zusammenarbeit nun ausweiten und auch bei ihrer neuen App eine für die Teilnehmer:innen gewinnbringende Kooperation finden konnten. Dr. Andreas Heralic (Geschäftsführer, SPORTS.Selection) 2/4

Ich verschreibe als Mediziner in meiner Ordination täglich Medikamente. Auf den Rezepten sind immer eine Dosis, eine Dauer und eine Regelmäßigkeit der Einnahme angeführt. Das Medikament „Bewegung“ wirkt auch nur dann, wenn es in der richtigen Dosis verwendet wird. Freuen Sie sich auf „Straide“ - das erste „digitale Rezept für Bewegung“. Es wurde von den Spezialist:innen der Sportordination entwickelt und kommt nun erstmals im Rahmen der Firmenchallenge zum Einsatz. Dr. Robert Fritz (Medizinischer Leiter, Sportordination Wien) 3/4

Gesundheit heißt in Bewegung bleiben! Das weiß jeder, der schon einmal Bewegungseinschränkungen erlebt hat. Auch wissenschaftlich ist die gesundheitliche Bedeutung von Bewegung vielfach belegt. Es ist daher dramatisch, dass sich zwei Drittel der Bevölkerung weniger als 150 Minuten in der Woche bewegen. Das muss sich dringend ändern! Ich bin mir sicher: Für jeden gibt es eine einfache Möglichkeit, Bewegung in den Alltag zu bringen, die Spaß macht! Mit wenigen Gebrechen selbstbestimmt alt zu werden - das wünsche ich allen. Dafür muss man aber in Bewegung kommen und bleiben! Prof. Dr. Hans-Peter Hutter (Public-Health-Experte) 4/4

Wien (OTS) - Zum bereits 5. Mal seit 2019 findet heuer wieder der virtuelle 50-Tage Gesundheitsimpuls für Firmen und deren Mitarbeiter:innen von 1. Oktober bis 19. November statt. Dann heißt es wieder täglich mit den Kolleg:innen Bewegungsminuten sammeln und gleichzeitig Gutes für die Umwelt tun. Heuer geht die von der Sport- und Gesundheitsmarketing-Agentur SPORTS.Selection mit der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien entwickelte Bewegungsinitiative, die u.a. von vielen Sportlegenden als ehrenamtliche Botschafter:innen unterstützt wird, österreichweit mit der neuen Gesundheits-App „Straide“ der bekannten Sportordination an den Start.

Ziel der Firmenchallenge Österreich ist es, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und mentale Fitness nachhaltig in den Alltag der Teilnehmer:innen zu integrieren. Das funktioniert seit 2019 sehr erfolgreich durch den niederschwelligen und gruppendynamischen Gamification-Ansatz des Firmenchallenge-Konzepts, sowie durch tägliche Motivation und Information von Sportlegenden und Lebensberater:innen – die Sport- und Ernährungswissenschaftler:innen und Mental-Coaches. Zentrales Element ist das gemeinsame Sammeln von Bewegungsminuten mit der Kolleg:innenschaft über die App, in der auch viel Wissenswertes der Expert:innen abrufbar ist. So wird über 50 Tage ein gesunder und aktiver Lebensstil eingeübt, mit dem Ziel, dass dieser nachhaltig bleibt. Heuer können die Teilnehmer:innen erstmals die innovative Gesundheits-App „Straide by Sportordination“ nutzen, die gleichzeitig mit der Firmenchallenge Österreich die Markteinführung feiert.

Dr. Robert Fritz, medizinischer Leiter der Sportordination Wien und ehrenamtlicher Botschafter der Firmenchallenge: „Ich verschreibe als Mediziner in meiner Ordination täglich Medikamente. Auf den Rezepten sind immer eine Dosis, eine Dauer und eine Regelmäßigkeit der Einnahme angeführt. Das Medikament „Bewegung“ wirkt auch nur dann, wenn es in der richtigen Dosis verwendet wird. Freuen Sie sich auf „Straide“ - das erste „digitale Rezept für Bewegung“. Es wurde von den Spezialist:innen der Sportordination entwickelt und kommt nun erstmals im Rahmen der Firmenchallenge zum Einsatz.“

Zu wenig Bewegung verkürzt Anzahl lebenswerter Jahre

Da sich laut einer Studie der Bundessportorganisation (BSO) mehr als zwei Drittel der Österreicher:innen zu wenig bewegen und nicht die 150 Minuten Bewegungsempfehlung der WHO erfüllen, setzten sich bekannte Persönlichkeiten wie Kira Grünberg, Armin Assinger, Lizz Görgl, Michael Walchhofer, Clemens Doppler und viele weitere als ehrenamtliche Botschafter:innen der Firmenchallenge für eine neue Bewegungskultur in Österreich ein. Neueste Studien belegen, dass die Österreicher:innen durchschnittlich nur 58 lebenswerte Jahre – also ohne gesundheitliche Einschränkungen – haben. Botschafter der Firmenchallenge und Public-Health-Experte Prof. Dr. Hans-Peter Hutter bringt es auf den Punkt: „Gesundheit heißt in Bewegung bleiben! Das weiß jeder, der schon einmal Bewegungseinschränkungen erlebt hat. Auch wissenschaftlich ist die gesundheitliche Bedeutung von Bewegung vielfach belegt. Es ist daher dramatisch, dass sich zwei Drittel der Bevölkerung weniger als 150 Minuten in der Woche bewegen. Das muss sich dringend ändern! Ich bin mir sicher: Für jeden gibt es eine einfache Möglichkeit, Bewegung in den Alltag zu bringen, die Spaß macht! Mit wenigen Gebrechen selbstbestimmt alt zu werden - das wünsche ich allen. Dafür muss man aber in Bewegung kommen und bleiben!“



Zielkongruenz Betriebliche Gesundheitsförderung

Auch die Unternehmen der heimischen Wirtschaft haben großes Interesse an körperlich und mental fitten Mitarbeiter:innen. Mag. Harald Haris G. Janisch ist Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien, die beim 50-Tage-Gesundheitsimpuls die Teilnehmer:innen maßgeblich durch die Kompetenzen der Lebensberater:innen unterstützt. „Es geht darum, die Eigenverantwortung zu stärken, einen gesunden Lebensstil nachhaltig in den Alltag verankern zu helfen und dabei die Lebensrealität und den Berufsalltag der Menschen zu berücksichtigen. Die Expert:innen für „Food-Move-Mind“ der Wirtschaftskammer Wien unterstützen die Teilnehmer:innen und die teilnehmenden Firmen dabei gerne auf ihrem Weg zum bewussten Selbstmanagement.“ Auch hier spielt die App Straide wieder eine zentrale Rolle, denn alle Inhalte der Expert:innen – ob live oder on-demand – sind per App digital abrufbar.

Dr. Andreas Heralic, Geschäftsführer von SPORTS.Selection, zeigt sich hocherfreut über die neue App: „Die Sportordination Wien ist eines der größten sportwissenschaftlichen und sportmedizinischen Institute Europas und verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung und Know-how in vielen sportrelevanten Bereichen, sondern auch im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Umso mehr freut es mich, dass wir unsere Zusammenarbeit nun ausweiten und auch bei ihrer neuen App eine für die Teilnehmer:innen gewinnbringende Kooperation finden konnten.“

Corporate Social Responsibility / Environmental Social Governance

Firmen können durch ihre Teilnahme mehrfach profitieren. Neben den volkswirtschaftlichen Effekten von körperlich und mental fitteren Erwerbstätigen, tragen teilnehmende Firmen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, Partnern und den vielen ehrenamtlichen Botschafter:innen zur Etablierung einer neuen Bewegungskultur in Österreich bei. Gleichzeitig steigert die Firmenchallenge die Grundmotivation der Arbeitnehmer:innen und trägt dazu bei, dass bereits bestehende Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung wieder häufiger und von mehr Mitarbeiter:innen genutzt werden. Durch den positiven Wettbewerb mit anderen Firmen wird zusätzlich nicht nur das Teamgefüge und die Identifikation mi der Firma gestärkt, Betriebe haben außerdem die Möglichkeit, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Denn die eigene Gesundheit, sowohl körperlich als auch mental, wird für viele Arbeitnehmer:innen immer wichtiger.

Junge Generation wünscht sich mehr Unterstützung seitens der Arbeitgeber:innen

2023 führte SPORTS.Selection gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Marketagent.com eine repräsentative Studie zur betrieblichen Gesundheitsförderung in Österreich durch, laut der sich knapp 50% der Arbeitnehmer:innen in Österreich mehr Unterstützung vom eigenen Betrieb hinsichtlich Ernährung, Bewegung und mentaler Fitness wünschen. Vor allem die junge Generation legt besonderen Fokus auf mentale Fitness und sticht signifikant im Vergleich zur älteren Kollegenschaft heraus: 55% der 18-29-Jährigen äußerten hier im Rahmen der Studie den Wunsch nach mehr betrieblichen Angeboten.

Teilnehmer:innen vermindern Footprint und pflanzen Bäume

Aber auch die Umwelt ist den Erwerbstätigen in Österreich ein großes Anliegen. Nach dem Motto „Gutes für die eigene Gesundheit und gleichzeitig für die Umwelt tun“, wird pro tausendster Bewegungsminute ein Baum gepflanzt. 2022 waren das bereits 8.633 Bäume, was die ohnehin Footprint-vermindernde Wirkung der Firmenchallenge zusätzlich positiv verstärkt. Denn die Teilnehmer:innen gehen vermehrt kurze Wege zu Fuß oder steigen auf das Fahrrad um, reduzieren den Fleischkonsum und kaufen vermehrt saisonal und regional. Auch die „Baumbilanz“ wird neben den Bewegungsminuten in der App „Straide“ angezeigt und soll zusätzlich motivieren.

Programmpräsentation zur Firmenchallenge Österreich

Sie möchten mehr zur Firmenchallenge erfahren? Dann informieren Sie sich kostenlos im Rahmen unserer nächsten Programmpräsentation am 29. August um 13:00 Uhr (live via Zoom).



Wir besprechen detailliert unsere Gesundheitsinitiative und gehen auch auf die neuen Funktionen unserer App ein. Zusätzlich haben Sie im Anschluss natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Datum: 29.08.2023, 13:00 - 14:00 Uhr

Ort: Zoom, Österreich

Url: http://bitly.ws/BSNe

Jetzt informieren und anmelden! Zur Website

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Schguanin, BA

SPORTS.Selection

Tel.: +43 1 43 800 93 - 25

Mail: service @ sports-selection.at



Weitere Informationen zur Firmenchallenge Österreich finden Sie unter: www.firmenchallenge-oesterreich.at



Die Ergebnisse der Studien zur betrieblichen Gesundheitsförderung in Österreich können Sie hier einsehen: https://www.firmenchallenge-oesterreich.at/bgf-studie