Ein Monat nach Kinostart: „Barbie“-Hype bewirkt auch Ansturm auf willhaben

75 Prozent mehr Stichwortsuchen, zehn Prozent mehr Anzeigen: Seit dem Filmstart Mitte Juli bricht „Barbie“ nicht nur im Kino, sondern auch auf willhaben Rekorde

„Sie ist alles. Er ist nur Ken“ . Getreu dem Motto des Kassenschlagers ist Barbie selbst heiß begehrt, während die Nachfrage nach Ken eine untergeordnete Rolle spielt

Mehr als 16.000 Anzeigen sind aktuell auf willhaben in der Kategorie „Barbie“, vom klassischen Exemplar bis hin zur Rarität für SammlerInnen, gelistet

Pink soweit das Auge reicht – bereits Monate vor dem Filmstart war „Barbie“ in aller Munde. Als es in Österreich dann Mitte Juli endlich soweit war, übertraf der Blockbuster alle Erwartungen. Im Barbie-Look gekleidete Filmfans ließen die heimischen Kinokassen klingeln und Nostalgie aufkommen. Dies hat willhaben zum Anlass genommen sich anzusehen, wie sich die Nachfrage nach Barbie-Puppen rund einen Monat nach dem Filmstart entwickelt hat, zu welchem Preis die Anzeigen im Schnitt angeboten werden und welche besonderen Stücke und Sammlungen derzeit auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz zu finden sind.

Nachfrage nach Barbie-Puppen boomt

Barbie-Puppen – aber auch die dazugehörigen Häuser, Fahrzeuge, Möbel, Kleidungsstücke und weiteres Zubehör – gehören auf willhaben das ganze Jahr über, insbesondere jedoch rund um Weihnachten, zu den meistgesuchten Spielwaren. Greta Gerwigs gleichnamiger Film jedoch hat dafür gesorgt, dass Barbie-Puppen auch abseits der alljährlichen Bescherung heiß begehrt sind und die Anzahl der Stichwortsuchen nach ebendiesem Begriff auf willhaben seit dem Österreich-Start des Filmes im Schnitt 75 Prozent höher liegt, als zuvor. Die Nachfrage nach „Ken“ macht zwar nur einen Bruchteil der Suchen aus, ist rund um den Filmstart jedoch ebenso merklich gewachsen.

Die erhöhte Nachfrage trifft auf rund 16.000 Anzeigen, die derzeit in der Kategorie „Barbies / Ken Puppen“ gelistet sind.

Die schönsten Perlen im willhaben-Barbieland

Derzeit wird eine Barbie in neuem bzw. neuwertigem Zustand auf dem willhaben-Marktplatz im Schnitt um rund 36 Euro angeboten. Der tatsächliche Preisbereich liegt dabei, nicht zuletzt aufgrund des enormen Sammlerwerts vieler Exemplare, zwischen einem und mehr als tausend Euro. Von Jänner bis Juli 2023 gingen in der Kategorie „Barbies / Ken Puppen“ dabei etwa zehn Prozent mehr Anzeigen online, als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

willhaben hat einige jener besonderen Exemplare, die das SammlerInnen-Herz höher schlagen lassen, zusammengetragen:

Diese Barbie ist nicht nur eine Puppe, sondern vielmehr ein Stück Geschichte, das in den Sechzigerjahren in Japan hergestellt wurde und von ExpertInnen geprüft nun darauf wartet, von einer bzw. einem passionierten SammlerIn erstanden zu werden.

Unter LiebhaberInnen zählen Jubiläums-Editionen von Barbie zu den besonders begehrten Puppen – so wie auch jenes Exemplar, das derzeit in Oberösterreich zum Verkauf angeboten wird.

Bis zu 400 Exemplare aus mehreren Jahrzehnten umfasst dieses beeindruckende Konvolut, das derzeit, auf Wunsch inklusive Vitrine, noch in Gerasdorf beheimatet ist.

All jene, die bereits seit längerem überlegen, sich von ihrer Sammlung zu trennen, haben jetzt eine außerordentlich gute Chance, ihr zu einem guten Preis ein zweites Leben zu schenken. Und so wird in Oberwart derzeit ein Set aus Barbie-Meerjungfrauen verkauft, das zur Gänze originalverpackt ist.

Wen das Barbie-Fieber gepackt hat, aber keine SammlerInnen-Preise investieren will, wird auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz ebenso fündig und kann in Niederösterreich etwa eine sehr umfassende Sammlung für weniger als 60 Euro erwerben.

All jene, die von Kens „Mojo Dojo Casa Haus“ träumen, finden auf willhaben ebenso die passende Ausstattung – beispielsweise in Form einer Sammlung bestehend aus mehreren Ken-Puppen.

Was wäre Barbie ohne ihr Traum-Puppenhaus? Beinahe 1.000 Exemplare in den unterschiedlichsten Ausführungen sind derzeit auf willhaben gelistet, darunter auch dieses Sammlerstück im Bezirk Wels-Land.

Hartgesottene Barbie-Fans träumen nicht nur davon, sich die seltensten Sammlerstücke in die Vitrine zu stellen, sondern würden am liebsten selbst ihr eigenes Barbieland beziehen. In der Wiener Innenstadt wartet eine großzügige Altbauwohnung mit Badezimmer im Barbie-Stil darauf, als Barbie Dreamhouse eingerichtet zu werden.

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist das favorisierte Sammlerstück nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. > Weitere Details zu PayLivery

