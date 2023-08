Ines Franke ist neue Country Managerin von iglo Österreich

Die Spanierin mit österreichischen Wurzeln übernimmt von Markus Fahrnberger-Schweizer.

Wien (OTS) - Der österreichische Tiefkühl-Marktführer hat mit Ines Franke ab sofort eine neue Country Managerin. Die Spanierin mit österreichischen Wurzeln verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketing & Verkauf in internationalen FMCG-Unternehmen. Sie studierte in Spanien an der Universitat Autònoma de Barcelona „Public Relations, Advertising and Applied Communications“ und hält einen Master in Marketing von der EADA Business School.

Der bisherige Österreich-Geschäftsführer Markus Fahrnberger-Schweizer übernimmt die Rolle des General Manager DACH beim Mutterkonzern Nomad Foods und ist damit zusätzlich zu Österreich auch für Deutschland und die Schweiz verantwortlich.

Internationaler Karrierepfad

Ihre Karriere startete Franke (44 Jahre) bei Reckitt in Spanien. Im Konzern durchlief sie vielseitige Stationen im Bereich Marketing und Sales in unterschiedlichen Märkten, bis hin zum Regional Marketing Director (Benelux). Darauf folgte eine Position als European Senior Director für Commercial Strategy & Category Development bei Kellogg‘s, bis sie Anfang 2022 bei Nomad Foods anheuerte und General Manager von iglo Belgien wurde.

„Mein Karriereweg hat mich bereits an viele Stationen gebracht, nun freut es mich umso mehr, als halbe Österreicherin hier Fuß zu fassen. Meine Aufgabe ist es, das erfolgreiche Österreich-Geschäft auch in diesen eher turbulenten Zeiten erfolgreich weiterzuführen und gleichzeitig gemeinsam mit dem Team dafür zu sorgen, die Marke iglo bestmöglich in die Zukunft zu führen“, erläutert Franke.

