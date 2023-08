Grafenegg Festival geht neue Wege – ressourcenschonende Anreise mit dem Leih-Fahrrad von nextbike

LH-Stv. Landbauer: Angebot mit unseren nextbike Leih-Fahrrädern schafft Lückenschluss zum öffentlichen Verkehrsnetz

St.Pölten (OTS) - Das Grafenegg Festival, eines der renommiertesten internationalen Orchesterfestivals, setzt 2023 neue Maßstäbe. In Zusammenarbeit mit Radland Niederösterreich wird es Festivalbesuchern erstmals vom 31. August bis 3. September ermöglicht, nun auch bequem mit dem beliebten nextbike Leih-Fahrradsystem zum Festivalgelände zu gelangen. LH-Stellvertreter Udo Landbauer zeigt sich erfreut darüber, dass durch dieses Angebot eine Verbindung zwischen Kultur und aktiver Mobilität geschaffen wird. Er betont: "Es ist eine großartige Idee, den Besuch des Festivals mit den nextbike-Leihfahrrädern attraktiver und flexibler zu gestalten.“

Zum Auftakt bietet das Festival ein besonderes und passendes Highlight, denn es wird am 31. August mit dem berühmten Royal Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam gestaltet, der Radfahrstadt schlechthin. Eine perfekte Gelegenheit, um ein erstklassiges Konzerterlebnis mit einem ressourcenschonenden Besuch zu verbinden.

Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich, Susanna Hauptmann erläutert: „Die Anreise zum Grafenegg Festival mit nextbike ist denkbar einfach: Interessierte können sich eines der 40 Räder am Bahnhof Wagram-Grafenegg ausleihen und am Veranstaltungsort in Grafenegg wieder zurückgeben. Die dafür notwendige Registrierung dauert nur wenige Augenblicke. Die flache Fahrtstrecke vom Bahnhof zum Festivalgelände beträgt lediglich 8 Minuten und ermöglicht eine angenehme und schnelle individuelle Hin- und Rückfahrt. Außerdem ist die erste halbe Stunde jeder Ausleihe gratis“. Hauptmann ist überzeugt, dass viele Festivalbesucher, vor allem jene, die Rasenplätze gebucht haben, das neue Service nutzen werden, denn die Nutzung der nextbikes ist intuitiv und unkompliziert: Einfach den QR-Code des 3-Gang-Rades einscannen, das Rahmenschloss öffnet sich automatisch. Bei Bedarf kann eine Fahrt unterbrochen und später fortgesetzt werden.“

Philipp Stein, Geschäftsführer von Grafenegg, freut sich: „Grafenegg ist seit Kurzem mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Nachhaltigkeit und Klimaschutz liegen uns in allen Belangen am Herzen, so auch natürlich bei der Anreise. Mitarbeitende legen die Strecke vom Bahnhof Wagram-Grafenegg zum Festivalgelände schon länger mit dem Fahrrad zurück. Es freut uns besonders, dass durch die Kooperation mit nextbike diese Möglichkeit am letzten Festivalwochenende auch für Besucherinnen und Besucher besteht.“

Das Festivalwochenende bietet noch weitere musikalische Höhepunkte wie u.a. den FRAUENTAG: Ein besonderer Tag, mit inspirierenden Vortragenden, einer Weinverkostung von Niederösterreichs besten Winzerinnen und einem traumhaften Konzert, das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Tabita Berglund. Am Sonntag stehen eine Matinee mit Rudolf Buchbinder und Leonidas Kavakos sowie ein Abendkonzert mit den Wiener Philharmonikern unter Jakob Hrůša am Programm. Mehr unter: www.grafenegg.com

