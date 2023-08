Continentale Assekuranz Service GmbH: Berufsunfähigkeits-Vorsorge für Akademiker und Ärzte günstiger

Wien (ots) - Die Continentale Lebensversicherung verbessert ihre Vorsorgeangebote für den Fall der Berufsunfähigkeit (BU) fortlaufend. Aktuell hat sie die Risiken für Akademiker und Ärzte neu bewertet. Das Ergebnis: Für rund 700 Berufe in diesen für Vermittler besonders attraktiven Zielgruppen sinken die Prämien im Durchschnitt um 20 Prozent. Teurer wird es für niemanden. Damit sichert sich das Unternehmen Spitzenplätze im Preis-Leistungs-Vergleich. In Österreich ist die Continentale PremiumBU über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Top-Position im Wettbewerb

„Wer viel Zeit und Geld in seine Ausbildung investiert, sollte seine wertvolle Arbeitskraft hochwertig absichern“, sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der Continentale Versicherung. „Mit unserer ausgezeichneten Continentale PremiumBU geht das jetzt deutlich günstiger.“ Insbesondere bei Ärzten, Ingenieuren und Managern ist das Angebot im Wettbewerb top positioniert. Das gilt auch für Informatiker und viele weitere akademische Berufe. „Diese Zielgruppen bieten großes Potenzial. Als Produktanbieter wollen wir Vermittler dabei unterstützen, sie noch besser ansprechen zu können“, betont Dr. Hofmeier.

Exzellente Qualität, stabile Prämien

Mit der Weiterentwicklung verbindet die Continentale Innovation und Tradition. „Unsere Kunden und Vermittler können sich auf eine exzellente Qualität, eine nachhaltige Kalkulation und stabile Prämien verlassen“, betont Dr. Hofmeier. „Wir mussten in unserer langen Geschichte als BU-Versicherer noch nie die Nettoprämien im Bestand anheben. Zudem sind wir wirtschaftlich stark und solide aufgestellt. Professioneller Service und schlanke Prozesse sind bei uns selbstverständlich. Und zwar von der Risikovoranfrage über den Antrag bis zum Leistungsfall. Das alles macht uns zu einem besonders zuverlässigen Partner.“

Zahlreiche Pakete und Optionen für individualisierten Schutz

Die BU der Continentale lässt sich nach individuellen Wünschen bedarfsgerecht anpassen. Dafür stehen zahlreiche Pakete für unterschiedliche Lebensphasen zur Verfügung. Beliebt ist hier etwa das Karriere-Paket. Damit kann sich der Schutz beispielsweise bei Abschlüssen, Weiterbildungen oder einem Berufswechsel anpassen. Dieser Baustein ist im Tarif PremiumBU wählbar und auch in der preisgünstigeren Start-Variante, die junge Kunden anspricht.

Weitere Informationen zur Continentale PremiumBU und aktuelle Berechnungsbeispiele finden Vermittler unter https://makler.continentale.at/premium-job.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Risikolebensversicherungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Josef Seyr

Geschäftsführer Continentale Assekuranz Service GmbH

Tel.: 01/5123352-16

office @ continentale.at