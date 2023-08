Samariterbund: „Noch einmal das Leben erleben“ mit der Wunschfahrt

Herzenswünsche für Schwerstkranke: Samariterbund startet einen berührenden Spendenaufruf für die Samariter-Wunschfahrt.

Wien (OTS) - Der Samariterbund rückt in den nächsten Wochen eine außergewöhnliche Initiative ins Scheinwerferlicht: die Samariter-Wunschfahrt. Bei diesem besonderen Service geht es darum, schwerstkranken Erwachsenen und Kindern einen letzten Wunsch zu erfüllen: Die ehrenamtlichen Wunscherfüller:innen des Samariterbundes bringen Menschen in ihrer letzten Lebensphase gut umsorgt an ihren Sehnsuchtsort – mit professioneller medizinischer Betreuung und im speziell ausgestatteten Wunschfahrt-Auto. Die Samariter-Wunschfahrten sind für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos. Finanziert wird die Initiative aus Spenden – und für diese wird in der neuen TV- und Radio-Kampagne geworben.

In einem sehr berührenden Spot lässt ein Wunschfahrt-Fahrgast sein bewegtes Leben Revue passieren. Der Slogan „Noch einmal das Leben erleben“ fasst die Philosophie der Wunschfahrt dabei perfekt zusammen: Am Ende des Lebens sind es meist die einfachen Dinge, die einem Menschen die größte Freude bereiten.

Entworfen wurde die Kampagne von der Agentur d.signwerk, die schon für das preisgekrönte #samaritergepflegt-Werbekonzept verantwortlich zeichnete. Gesprochen wird der 30-Sekünder vom bekannten deutschen Schauspieler Sky du Mont. Die sonore und warme Stimme des TV-Stars passt perfekt zur schönen Kampagnenbotschaft. Der ORF (TV und Radio), ProSiebenSat.1 PULS 4 und Österreichs SuperStreamer Joyn unterstützen den Spendenaufruf mit kostenlosen Schaltungen.

Hier geht es zum TV-Spot

Auch im Web stellt sich die Wunschfahrt mit dem Relaunch der Website www.wunschfahrt.at neu auf. Außerdem gibt es unter „Samariter-Wunschfahrt“ zusätzlich zum Instagram-Profil nun auch einen eigenen Facebook-Auftritt – mit aktuellen Geschichten aus der Wunschfahrt-Welt.

Wunschfahrt ohne Spenden nicht möglich

Wolfgang Dihanits, Geschäftsführer des Samariterbundes, freut sich auf mehr Aufmerksamkeit für die Wunschfahrt: „Um in Zukunft noch mehr Herzenswünsche zu erfüllen, muss die Wunschfahrt bekannter werden. Das werden wir mit dieser Kampagne garantiert erreichen. Die Samariter-Wunschfahrt finanziert sich durch Spenden sowie ehrenamtliche Mitarbeit – und sie braucht starke Auftritte, die mitten ins Herz treffen. Wir sagen schon jetzt Danke an alle, die uns mit Ihrer Spende unterstützen.“

Eine Wunschfahrt kann einfach und unbürokratisch über www.wunschfahrt.at angefragt werden.

Link zur Spendenplattform: www.samariterbund.net/spende-wunschfahrt

